«Самолет» определил цену выкупа акций для несогласных с реорганизацией
Заседание совета директоров по этому вопросу прошло 23 ноября. Акционеры, чтобы обсудить цену выкупа, соберутся 29 декабря.
Акции «Самолета» по состоянию на 16:18 мск стоят 299,8 руб. Их цена за день выросла на 6%.
5 ноября заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банки – кредиторы «Самолета» достигли принципиальной договоренности по программе улучшения финансового положения компании. По его словам, программа будет учитывать интересы банков-кредиторов, держателей облигаций и акционеров. Детали должны раскрыть до конца 2026 г.
24 ноября рекламные агентства SA Media и Smart View (входят в рекламную группу SA Media) подали в Арбитражный суд Москвы два иска к юрлицу девелопера «Самолет» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – на 1,2 млрд и 42,5 млн руб. SA Media занимает 10-е место в рейтинге рекламных групп отраслевого издания Sostav.ru за 2025 г. Объем медиазакупок этой группы, по оценке Sostav.ru, составляет 15,9 млрд руб. без учета НДС.