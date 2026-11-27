В ВТБ рассказали о реструктуризации долга ГК «Самолет»
«Ожидаем, что дополнительного негатива комплекс мер по реструктуризации для нас как кредитора не принесет. Они призваны восстановить стабильное финансовое положение заемщика и сохранить уверенность в реализации запланированных проектов», – сказал он.
В ВТБ ожидают, что кредиторы договорятся о реструктуризации с более комфортными для заемщика сроками уплаты процентов и тела долга. Пьянов отметил, что резервы в банке, которые уже созданы по девелоперу, в результате не увеличатся.
5 ноября заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банки-кредиторы «Самолета» достигли принципиальной договоренности по программе улучшения финансового положения компании. По его словам, программа будет учитывать интересы банков-кредиторов, держателей облигаций и акционеров. Детали должны раскрыть до конца 2026 г.
24 ноября рекламные агентства SA Media и Smart View (входят в рекламную группу SA Media) подали в Арбитражный суд Москвы два иска к юрлицу девелопера «Самолет» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – на 1,2 млрд и 42,5 млн руб. SA Media занимает 10-е место в рейтинге рекламных групп отраслевого издания Sostav.ru за 2025 г. Объем медиазакупок этой группы, по оценке Sostav.ru, составляет 15,9 млрд руб. без учета НДС.