26 ноября Банк России утвердил базовый стандарт обязательного тестирования инвесторов перед покупкой криптовалюты. НАУФОР направит брокерам перечень вопросов с правильными ответами в течение трех дней после утверждения. Покупку, хранение и учет активов обеспечивает ВТБ в российской инфраструктуре. Для операций в дополнение к брокерскому счету нужно открыть специальный цифровой счет в Цифровом депозитарии ВТБ. «На старте сосредоточимся на покупке и продаже криптовалют, затем будем внедрять дополнительные сервисы по мере развития регулирования», – добавил Яцков.