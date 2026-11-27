ВТБ открыл доступ к криптовалютам в «Моих инвестициях»
С 27 ноября клиенты брокера ВТБ могут совершать операции с криптовалютами в приложении «ВТБ Мои инвестиции». На первом этапе сделки будут внебиржевыми.
«В нашей модели для доступа к криптовалютам потребуются статус квалифицированного инвестора и прохождение специального тестирования», – пояснил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
26 ноября Банк России утвердил базовый стандарт обязательного тестирования инвесторов перед покупкой криптовалюты. НАУФОР направит брокерам перечень вопросов с правильными ответами в течение трех дней после утверждения. Покупку, хранение и учет активов обеспечивает ВТБ в российской инфраструктуре. Для операций в дополнение к брокерскому счету нужно открыть специальный цифровой счет в Цифровом депозитарии ВТБ. «На старте сосредоточимся на покупке и продаже криптовалют, затем будем внедрять дополнительные сервисы по мере развития регулирования», – добавил Яцков.
6 октября ВТБ получил статусы цифрового депозитария и криптообменника, что позволило ему открывать клиентам цифровые счета для учета криптоактивов. В тот же день брокер ВТБ провел первую сделку с криптоактивами для клиентов – юридических лиц. В июле банк заявлял о намерении одним из первых запустить операции с криптовалютными инструментами в регулируемом российском периметре.