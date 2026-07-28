ВТБ намерен одним из первых запустить операции с криптовалютными инструментами

ВТБ намерен стать одним из первых банков, которые предложат клиентам операции с криптовалютными инструментами в регулируемом российском периметре, рассказал журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-колла по итогам отчетности за полугодие. Сейчас ВТБ ведет подготовку к работе в качестве цифрового депозитария, рассказал руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков 22 июля. Он подчеркнул, что необходимая база уже сформирована: ВТБ включен в реестр операторов, выпускающих цифровые финансовые активы (ЦФА).