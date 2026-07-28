ВТБ намерен одним из первых запустить операции с криптовалютными инструментами

ВТБ намерен одним из первых запустить операции с криптовалютными инструментамиДругие крупные банки и брокеры также выразили желание выйти на рынок в ближайшем будущем
ВТБ намерен стать одним из первых банков, которые предложат клиентам операции с криптовалютными инструментами в регулируемом российском периметре, рассказал журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-колла по итогам отчетности за полугодие. Сейчас ВТБ ведет подготовку к работе в качестве цифрового депозитария, рассказал руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков 22 июля. Он подчеркнул, что необходимая база уже сформирована: ВТБ включен в реестр операторов, выпускающих цифровые финансовые активы (ЦФА).
Несколько крупнейших российских банков уже начали подготовительные мероприятия по формированию инфраструктуры для торговли криптовалютой, отметил Пьянов. «Кто наиболее оперативно предложит качественный клиентский путь, тот и сможет претендовать на значимую часть рынка, прежде всего комиссионных доходов», – добавил он. Этот рынок ВТБ оценивает в несколько десятков миллиардов рублей.