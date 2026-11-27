Чистая прибыль «Русгидро» выросла более чем в 2,5 раза
Финансовый долг группы «Русгидро» по МСФО с начала года вырос на 19% и по состоянию на 30 сентября составил 965,6 млрд руб. Динамика связана с реализацией масштабной инвестиционной программы, объяснила компания, комментируя результаты за девять месяцев.
Чистая прибыль группы выросла в 2,6 раза до 78,6 млрд руб. Общая выручка группы за отчетный период с учетом госсубсидий увеличилась на 18,2% и достигла 602,6 млрд руб. Операционные расходы при этом выросли на 6,8% и составили 27,8 млрд руб. Показатель EBITDA указан в размере 206 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,96х.
Больше всего на финансовые результаты повлияли увеличение объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности на фоне роста их выработки и увеличения энергопотребления в ДФО на уровне 4%, заявили в «Русгидро».
14 октября глава компании Виктор Хмарин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что «Русгидро» по итогам 2026 г. планирует выплатить суммарно 166 млрд руб. в качестве налога. В ближайшие годы компания ожидает двукратного увеличения этой суммы в связи с вводом новых объектов генерации.