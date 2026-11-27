Чистая прибыль группы выросла в 2,6 раза до 78,6 млрд руб. Общая выручка группы за отчетный период с учетом госсубсидий увеличилась на 18,2% и достигла 602,6 млрд руб. Операционные расходы при этом выросли на 6,8% и составили 27,8 млрд руб. Показатель EBITDA указан в размере 206 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,96х.