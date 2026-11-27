Прибыль банка «Уралсиб» за девять месяцев по МСФО выросла на 42%
Прибыль банка «Уралсиб» за девять месяцев по МСФО составила 10,79 млрд руб., что на 42% больше результата за аналогичный период прошлого года. Финансовый отчет опубликован на сайте компании.
Чистый процентный доход вырос на 23,36% и достиг 41,96 млрд руб. Комиссионные доходы снизились на 5,1% до 9,85 млрд руб. Чистый комиссионный доход стал меньше только на 2,6% до 6,56 млрд руб. Процентные доходы составили 89,72 млрд руб. против 103,14 млрд руб., полученных за девять месяцев прошлого года.
Чистые денежные потоки от операционной деятельности на 30 сентября составили 37,92 млрд руб. Обязательства «Уралсиба» составили 689,57 млрд руб.
По состоянию на 12:54 мск акции банка на Московской бирже торгуются по 0,18 руб. Они выросли на 0,9% к закрытию предыдущего дня.
9 ноября совет директоров банка «Уралсиб» рекомендовал к выплате дивиденды за девять месяцев в размере примерно 0,03 руб. на акцию. Общий размер выплат может составить 10 млрд руб. Дивидендная доходность составит 16,7%. Дату отсечки предложили установить на 11 декабря 2026 г.