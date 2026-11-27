Чистый процентный доход вырос на 23,36% и достиг 41,96 млрд руб. Комиссионные доходы снизились на 5,1% до 9,85 млрд руб. Чистый комиссионный доход стал меньше только на 2,6% до 6,56 млрд руб. Процентные доходы составили 89,72 млрд руб. против 103,14 млрд руб., полученных за девять месяцев прошлого года.