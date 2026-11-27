Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за девять месяцев снизилась на 43,3%
Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО за девять месяцев составила 64,5 млрд руб., что на 43,3% меньше год к году. Об этом сообщается на сайте компании.
Отдельно в III квартале компания получила 4,16 млрд руб. убытка после прибыли в 30,84 млрд руб. годом ранее. В «Интер РАО» объяснили динамику с с нахождением компании на пике инвестиционного цикла строительства Новоленской ТЭС, Каширской и Харанорской ГРЭС и модернизации в рамках КОММод (госпрограмма обновления энергомощностей в России).
Выручка за январь – сентябрь при этом выросла на 8,9% и составила 1,35 трлн руб. На 12% величились операционные расходы, до 1,3 трлн руб. EBITDA указана в размере 112,1 млрд руб. (-14,5%).
Долгосрочные долговые обязательства «Интер РАО» на 30 сентября составили 9,95 млрд руб. (на конец 2025 г. – 2,07 млрд руб.) краткосрочные – 14,28 млрд руб. после 3,49 млрд руб.
В первые пять месяцев 2026 г. «Интер РАО» увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 28% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до 1,4 млрд кВтч. Казахстан, а также Монголия останутся основными направлениями экспорта электроэнергии из России в 2026 г., отметил тогда гендиректор компании Сергей Дрегваль. Еще одним важным направлением поставок в этом году, по его словам, будет Грузия. В I квартале 2026 г. компания поставила в Грузию 260 млн кВтч электроэнергии (в январе – марте 2025 г. коммерческих поставок не было).