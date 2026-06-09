«Интер РАО» увеличила поставки электроэнергии в Казахстан в январе-мае на 28%Эта страна, а также Монголия и Грузия будут основными направлениями экспорта в 2026 году
Компания «Интер РАО» увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан в январе-мае 2026 г. на 28% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 1,4 млрд кВт⋅ч. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба компании. Казахстан, а также Монголия останутся основными направлениями экспорта электроэнергии из России в 2026 г., заявил журналистам гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль.
Еще одним важным направлением поставок в этом году, по его словам, будет Грузия. В первом квартале 2026 г. компания поставила в Грузию 260 млн кВт⋅ч электроэнергии (в январе-марте 2025 г. коммерческих поставок не было).
Экспорт электроэнергии в Монголию в январе-марте составил 250 млн кВт⋅ч (-17% к уровню первого квартала прошлого года), следует из материалов компании.
Дрегваль также не исключил, что в 2026 г. «Интер РАО» может возобновить поставки электроэнергии в Турцию. Пока из-за низких цен на электроэнергию на рынке Турции поставки в эту страну в 2026 г. не осуществлялись, пояснил он. Возобновление экспорта в Турцию компания ожидает не ранее сентября, добавил гендиректор «Интер РАО». Оно будет зависеть как от цен на электроэнергию за рубежом, так и от режимно-балансовой ситуации в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга и энергосистеме Грузии, уточнил топ-менеджер.
Дрегваль также сообщил, что компания ожидает сохранения объема экспортно-импортных операций в 2026 г. на уровне прошлого года — около 10 млрд кВт⋅ч. Выработка электроэнергии также сохранится на уровне прошлого года, отметил он.
«Интер РАО» является единственным оператором экспорта электроэнергии из России и ее импорта в страну.
Экспорт электроэнергии из России в 2025 г. снизился на 13% к уровню предыдущего года до 7,4 млрд кВт⋅ч, а импорт увеличился на 19% до 2,3 млрд кВт⋅ч, говорится в материалах «Интер РАО». В результате объем экспортно-импортных операций в прошлом году снизился на 7% до 9,7 млрд кВт⋅ч. В том числе экспорт в Казахстан в 2025 г. составил 4,3 млрд кВт⋅ч, что на 6,5% меньше показателя 2024 г., в Монголию – 1 млрд кВт⋅ч (-23%), в Китай – 300 млн кВт⋅ч (снижение в 3 раза), в другие страны – 1,8 млрд кВт⋅ч (+6%).
Выработка электроэнергии компании в 2025 г. снизилась на 3% до 128,1 млрд кВт⋅ч.
В январе-марте экспорт электроэнергии вырос на 6% до 2,1 млрд кВт⋅ч, импорт снизился на 4% до 0,52 млрд кВт⋅ч. Производство электроэнергии в первом квартале этого года сократилось на 2% до 35,5 млрд кВт⋅ч.
В конце мая этого года член правления «Интер РАО» Александра Панина в ходе телефонной конференции компании говорила, что «Интер РАО» планирует сохранить экспорт в Казахстан в 2026 г. на уровне прошлого года. Общий прогноз экспорта на 2026 г. компания пока не публиковала.
Рост поставок электроэнергии в Казахстан обусловлен сохраняющимся дефицитом электроэнергии и мощности в энергосистеме страны, отмечают эксперты. Потребление электроэнергии в республике растет быстрее, чем ввод новой генерации, поясняет старший аналитик по электроэнергетике компании «Эйлер» Евгения Франке. В результате Казахстан импортирует электричество из России в пиковые часы потребления, отмечает она.
При этом рост поставок не будет долгосрочным, так как Казахстан активно развивает собственную энергосистему, говорит аналитик ФГ «Финам» Максим Абрамов. Он напоминает, что в мае этого года заместитель министра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов говорил о планах властей страны отказаться от импортных поставок в 2027 г. В дальнейшем проблема энергодефицита в республике будет решена за счет возведения АЭС, добавляет советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.
По мнению Франке, экспорт электроэнергии в Казахстан в этом году составит около 4,3 млрд кВт·ч, то есть останется на уровне прошлого года. Шапошников считает, что поставки российской электроэнергии в страну могут вырасти до 4,5-5 млрд кВт⋅ч (+5-16%) на фоне ожидаемой жары и стремления Казахстана увеличить экспорт газа.
Грузия столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и стремится покупать более дешевую электроэнергию из России, полагает Шапошников. В стране также растет энергопотребление за счет центров обработки данных и майнинга криптовалюты, говорит он.
«Интер РАО» в своих оценках приводит консервативный прогноз экспорта, считает Шапошников. По его мнению, объем экспортно-импортных операций составит 11-11,5 млрд кВт·ч, что на 13-19% превысит показатель прошлого года. В том числе экспорт составит 8-8,5 млрд кВт·ч (+8-15%), поясняет аналитик. Франке считает, что объем экспортно-импортных операций «Интер РАО» в этом году составит 10 млрд кВт·ч, как и ожидает компания.