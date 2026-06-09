«Интер РАО» увеличила поставки электроэнергии в Казахстан в январе-мае на 28%

Экспорт электроэнергии из России в 2025 г. снизился на 13% к уровню предыдущего года до 7,4 млрд кВт⋅ч, а импорт увеличился на 19% до 2,3 млрд кВт⋅ч, говорится в материалах «Интер РАО». В результате объем экспортно-импортных операций в прошлом году снизился на 7% до 9,7 млрд кВт⋅ч. В том числе экспорт в Казахстан в 2025 г. составил 4,3 млрд кВт⋅ч, что на 6,5% меньше показателя 2024 г., в Монголию – 1 млрд кВт⋅ч (-23%), в Китай – 300 млн кВт⋅ч (снижение в 3 раза), в другие страны – 1,8 млрд кВт⋅ч (+6%).