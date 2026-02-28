Чистая прибыль «Интер РАО» в 2025 году снизилась на 9%В этом году показатели вернутся к росту, считают эксперты
Чистая прибыль «Интер РАО» в 2025 г. снизилась на 9% к показателю предыдущего года и составила 133,8 млрд руб. Это следует из отчетности компании по МСФО, опубликованной 27 февраля.
Выручка «Интер РАО» в 2025 г. выросла на 14% к показателю предшествующего года до 1,8 трлн руб.
Рост выручки компания объясняет увеличением цен на рынке «на сутки вперед» (РСВ), в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ) и договоров о предоставлении мощности (ДПМ; гарантируют возврат вложений в новые энергомощности), а также увеличением цен и объемов продаж на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
В том числе выручка в сегменте «Электрогенерация в России» увеличилась на 19% до 68,6 млрд руб., в сегменте «Теплогенерация в России» – на 10% до 46,3 млрд руб., в сегменте «Трейдинг» – на 4% до 16,3 млрд руб., в сегменте «Сбыт в России» – на 17% до 301,8 млрд руб. В сегменте «Зарубежные активы» выручка сократилась на 40% к показателю предыдущего года до 8,2 млрд руб.
Операционные расходы увеличились на 15,5% и составили 1,7 млрд руб. В частности, расходы на приобретение электроэнергии и мощности возросли на 18% до 171,2 млрд руб., на услуги по передаче электроэнергии – на 16% до 103,5 млрд руб., расходы на топливо – на 6% до 53 млрд руб.
Показатель EBITDA в прошлом году вырос на 5% до 181,5 млрд руб.
Дополнительным фактором роста показателя EBITDA стал ввод с 1 февраля 2025 г. блока № 1 Нижневартовской ГРЭС в рамках программы конкурентного отбора мощности проектов модернизации (КОММод), указывает компания.
Капитальные расходы «Интер РАО» в 2025 г. увеличились в 1,7 раза к показателю предыдущего года до 189,9 млрд руб.
Экспорт электроэнергии из России, монопольным правом на который владеет «Интер РАО», в 2025 г. снизился 13% до 7,4 млрд кВтч. Импорт электроэнергии увеличился на 19% до 2,3 млрд кВтч.
Экспорт электроэнергии в Казахстан в прошлом году сократился на 6,5% до 4,3 млрд кВтч, следует из презентации компании к отчетности.
Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам 2025 г. упал втрое и составил 300 млн кВтч. Сейчас «Интер РАО» не поставляет электроэнергию в Китай, сообщила в ходе телефонной конференции компании член правления «Интер РАО» Александра Панина.
Поставки электроэнергии в Монголию в 2025 г. составили 1 млрд кВтч.
Заместитель гендиректора «Интер РАО» Александр Думин в ходе телефонной конференции компании заявил, что в 2026 г. «Интер РАО» планирует рост выручки на уровне инфляции, рост показателя EBITDA – на уровне прошлого года. Капитальные затраты в 2026 г. запланированы в объеме 203–300 млрд руб., добавил он. Панина отметила, что «Интер РАО» в этом году планирует сохранить экспорт электроэнергии на уровне 2025 г.
Причиной снижения чистой прибыли «Интер РАО» является рост операционных расходов, который опередил рост выручки, отмечает аналитик ФГ «Финам» Максим Абрамов. Дополнительно давление на финансовый результат оказал рост налога на прибыль с 20 до 25%, добавляет эксперт. С ним согласен начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев.
«Интер РАО» демонстрирует устойчивую динамику роста финансовых показателей, а снижение прибыли связано с разовыми факторами, заключает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Рост капитальных затрат компании в прошлом году обусловлен строительством Новоленской ТЭС в Якутии и Каширской ГРЭС в Подмосковье, а также началом строительства двух энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае, поясняют эксперты. Объем инвестиций в последний проект составит 172 млрд руб., напоминает Сергеев.
Выручка компании в 2026 г. может составить 1,85 млрд руб., то есть вырастет на 5%, отмечает Сергеев. Показатель EBITDA, по его прогнозу, может вырасти на 2% до 185 млрд руб., чистая прибыль – на 5% до 141 млрд руб.
По прогнозу старшего аналитика по электроэнергетике компании «Эйлер» Евгении Франке выручка «Интер РАО» в 2025 г. составит около 2 трлн руб. (+14% к уровню 2025 г.), показатель EBITDA – 220 млрд руб. (+21%), чистая прибыль – 160 млрд руб. (+20%).
При этом реализация инвестиционной программы позволит компании к 2030 г. увеличить EBITDA за счет ввода новых генерирующих мощностей до 320 млрд руб., считает Суверов.
Существенных предпосылок для улучшения экспортных показателей компании в в 2026 г. нет, считает Абрамов. В базовом сценарии экспорт сохранится на уровне прошлого года, отмечает он.
Котировки акций «Интер РАО» незначительно отреагировали на публикацию отчетности, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. На 19:45 мск стоимость ценных бумаг компании составляла 3,27 руб. за штуку, что на 1% меньше показателя на момент закрытия предыдущей торговой сессии. Капитализация компании составила 529,7 млрд руб.