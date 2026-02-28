Чистая прибыль «Интер РАО» в 2025 году снизилась на 9%

В том числе выручка в сегменте «Электрогенерация в России» увеличилась на 19% до 68,6 млрд руб., в сегменте «Теплогенерация в России» – на 10% до 46,3 млрд руб., в сегменте «Трейдинг» – на 4% до 16,3 млрд руб., в сегменте «Сбыт в России» – на 17% до 301,8 млрд руб. В сегменте «Зарубежные активы» выручка сократилась на 40% к показателю предыдущего года до 8,2 млрд руб.