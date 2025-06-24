«Интер РАО» может начать выпуск собственных газовых турбин в ближайшие пять лет

Как писали «Ведомости», по оценке Минэнерго, потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 г. оценивается в 31 ГВт , или 258 турбин (см. публикацию от 14 апреля 2025 г.). Потребность в паровых турбинах оценивается в 73 ГВт, в общей сложности до 2042 г. для нужд генерирующих компаний необходимо 430 таких турбин. В том числе в 2025–2031 гг. для модернизации имеющихся мощностей и строительства новых электростанций потребуется 75 газовых турбин общей мощностью 6 ГВт и 276 паровых турбин общей мощностью 39 ГВт. В 2032–2042 гг. генерирующим компаниям понадобится еще 183 газовые турбины совокупно на 25 ГВт и 154 паровые турбины на 34 ГВт.