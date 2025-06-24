«Интер РАО» может начать выпуск собственных газовых турбин в ближайшие пять лет

«Интер РАО» может начать выпуск собственных газовых турбин в ближайшие пять летЭто может снизить дефицит генерирующего оборудования для новых и модернизируемых ТЭС
Энергохолдинг «Интер РАО» рассматривает возможность запуска производства собственных газовых турбин в ближайшие пять лет. Об этом сообщил журналистам на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) гендиректор, председатель правления «Интер РАО» Сергей Дрегваль. Он уточнил, что компания рассматривает возможность производства турбин как средней, так и большой мощности. Окончательное решение будет принято после полной проработки проекта, уточнил топ-менеджер.
«Объем инвестиций будет зависеть от того, какой тип турбины мы выберем», – сообщил Дрегваль.
Он также отметил, что запуск такого производства – масштабная работа. Для каждого типа турбины необходимо обеспечить выпуск значительного перечня различных компонентов, пояснил он. «Наши специалисты детально прорабатывают данный вопрос», – сказал топ-менеджер.
Дрегваль добавил, что компания активно развивает сегмент энергомашиностроения и он будет одним из драйверов роста «Интер РАО». «Наша задача – создать в России производство замкнутого цикла ключевого генерирующего и электротехнического оборудования. Это не просто сборка, но автономное изготовление критически важных компонентов и освоение самых сложных технологических процессов», – заключил он.
Представитель «Интер РАО» уточнила, что в 2024 г. портфель заказов компании в сфере энергетического машиностроения превысил 150 млрд руб.
В рамках развития сегмента энергомашиностроения в октябре 2022 г. «Интер РАО» приобрела долю Siemens Energy в размере 65% в компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), совместном предприятии немецкого концерна Siemens и «Силовых машин». В марте 2024 г. «Интер РАО» через дочернюю структуру «Актив-Энергия» приобрела Уральский турбинный завод (УТЗ).
Как писали «Ведомости», по оценке Минэнерго, потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 г. оценивается в 31 ГВт , или 258 турбин (см. публикацию от 14 апреля 2025 г.). Потребность в паровых турбинах оценивается в 73 ГВт, в общей сложности до 2042 г. для нужд генерирующих компаний необходимо 430 таких турбин. В том числе в 2025–2031 гг. для модернизации имеющихся мощностей и строительства новых электростанций потребуется 75 газовых турбин общей мощностью 6 ГВт и 276 паровых турбин общей мощностью 39 ГВт. В 2032–2042 гг. генерирующим компаниям понадобится еще 183 газовые турбины совокупно на 25 ГВт и 154 паровые турбины на 34 ГВт.
Минэнерго в апреле этого года указывало, что отечественные газовые турбины мощностью 67,7 МВт (ГТЭ-65) и 170 МВт (ГТЭ-170.2) по-прежнему находятся в разработке. Выпуск турбин ГТЭ-110М (мощность – 118 МВт) и ГТЭ-170.1 (мощность – 155,3 МВт), по данным министерства, находится в стадии «наладки производства».
Основные производители турбин в России – «Силовые машины», Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех»), УТЗ и Калужский турбинный завод.
В 2022 г. (последние доступные полные данные Росстата) в стране было произведено 45 газовых турбин общей мощностью 1 ГВт и 17 паровых общей мощностью 3,1 ГВт. В 2023 г. мощность произведенных газовых турбин снизилась до 918 МВт, паровых – до 2,3 ГВт. В 2024 г. были произведены 74 газовые турбины и 38 паровых, сообщил «Ведомостям» представитель Росстата, не уточнив мощность произведенного оборудования.
Основную сложность представляет производство газовых турбин большой мощности (ГТБМ), которое ранее в России не осуществлялось. Сейчас им занимаются только «Силовые машины» и ОДК.
Замминистра энергетики России Евгений Грабчак в ноябре 2024 г. говорил, что до 2029 г. включительно в России должно быть произведено 50–60 газовых турбин на 7 ГВт. Грабчак напомнил, что Россия планирует освоить массовое производство ГТБМ. Объем производства газовых турбин в 2024–2042 гг., по его словам, может составить 60–80 ГВт.
В феврале этого года правительственная комиссия по развитию электроэнергетики утвердила перенос сроков модернизации шести блоков на пяти крупных ТЭС, принадлежащих «Интер РАО», Сибирской генерирующей компании и ТГК-16 (входит в ТАИФ). Генерирующие компании ссылались на неисполнение в оговоренные сроки поставки оборудования «Силовыми машинами» («Ведомости» писали об этом 20 февраля). Ранее, в конце декабря 2024 г., правкомиссия по развитию энергетики приняла решение об отказе от 15 проектов модернизации электростанций. Из перечня были, в частности, исключены проекты «Татнефти», «Евросибэнерго» (энергохолдинг группы «Эн+»), «Квадры» (входит в «Росатом»), ТГК-2 (принадлежит Росимуществу) и «ЭЛ5-энерго» (подконтрольна «Лукойлу»).
«Интер РАО» намерена запустить производство турбин в «очень сжатые» сроки, отмечает независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Но учитывая, что компания, скорее всего, планирует использовать документацию СТГТ, это реалистично, вопрос лишь в финансировании и масштабировании данного производства, считает аналитик. По его мнению, инвестиции «Интер РАО» в создание одного типа турбины могут составить от 10 млрд до 30 млрд руб.
Так как эти технологии являются критически важными, развивать их компании необходимо в приоритетном порядке, считает Худалов. С ним согласен руководитель практики Kept по работе с компаниями нефтегазового сектора Максим Малков. Он отмечает, что развитие производств газовых турбин в России является задачей стратегической важности: производить турбины большой мощности могут всего несколько стран в мире, в том числе и Россия, но отечественное производство пока не является массовым.
Спрос на газовые турбины, особенно большой мощности, в России высокий и будет расти, отмечают эксперты. Малков напоминает, что утвержденная правительством генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. предусматривает ввод в эксплуатацию более 88,5 ГВт новой генерации и модернизацию более четверти существующих генерирующих мощностей. При этом четверть новых вводов придется на газовую генерацию, отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Из-за ухода зарубежных поставщиков газовых турбин на рынке образовался дефицит предложения, напоминает он. Малков оценивает потребность российского рынка в «десятки ГТБМ и более двух сотен агрегатов средней мощности». При этом в случае улучшения геополитической ситуации и возвращения на российский рынок западных компаний российским производителям может быть непросто конкурировать с ними, считает Родионов.