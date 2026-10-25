Трамп: трехсторонняя встреча России, США и Украины пройдет в ближайшее время
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной состоятся в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп.
«Они пройдут довольно скоро, и я думаю, что обе [стороны] хотят заключить сделку», – сказал он во время общения с журналистами перед вылетом на митинг в Мичигане.
22 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по урегулированию конфликта на Украине. 21 октября он отметил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября.
22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в качестве места проведения возможной трехсторонней встречи рассматривается Абу-Даби.
25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что первая после паузы трехсторонняя встреча по украинской тематике будет носить «пристрелочный» характер. Он отметил, что главное – начать.