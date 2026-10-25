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Ушаков назвал первую после перерыва встречу по Украине «пристрелочной»

Переговоры пройдут без высоких ожиданий
Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Первая после паузы трехсторонняя встреча по украинской тематике, которая состоится в ноябре, будет носить «пристрелочный» характер – без высоких ожиданий. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал в интервью Павлу Зарубину для «Вестей».

Ушаков отметил, что контактов по украинскому вопросу давно не было. По его словам, в переговорах главное – начать.

Президент Владимир Путин 22 октября заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по урегулированию конфликта на Украине. 21 октября глава государства проинформировал об этом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что переговоры США, России и Украины могут пройти в ОАЭ или в Швейцарии.

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