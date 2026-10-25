Ушаков назвал первую после перерыва встречу по Украине «пристрелочной»

Президент Владимир Путин 22 октября заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по урегулированию конфликта на Украине. 21 октября глава государства проинформировал об этом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что переговоры США, России и Украины могут пройти в ОАЭ или в Швейцарии.