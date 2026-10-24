Euronews: ЕС будет добиваться участия в переговорах между Украиной, РФ и США

«Сейчас есть ожидание, что состоится дискуссия на многостороннем уровне с участием представителей на уровне старших должностных лиц, и ЕС будет присутствовать на этих переговорах. Мы всегда работали над тем, чтобы Украина была в сильной позиции, и всегда работали ради справедливого и прочного мира для Украины. Мы делаем это при каждой возможности», – заявила 23 октября заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста.