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Euronews: ЕС будет добиваться участия в переговорах между Украиной, РФ и США

Ася Султанова

Евросоюз будет добиваться более значительной роли в мирных переговорах о завершении конфликта России и Украины, включая потенциальный прямой контакт с Москвой, пишет Euronews.

«Сейчас есть ожидание, что состоится дискуссия на многостороннем уровне с участием представителей на уровне старших должностных лиц, и ЕС будет присутствовать на этих переговорах. Мы всегда работали над тем, чтобы Украина была в сильной позиции, и всегда работали ради справедливого и прочного мира для Украины. Мы делаем это при каждой возможности», – заявила 23 октября заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста.

Подеста сказала, что ЕС должен быть представлен совместно Европейской комиссией – исполнительным органом блока – и Европейским советом, представляющим государства-члены.

24 октября стало известно, что переговоры США, России и Украины могут пройти в ОАЭ или в Швейцарии в первой половине ноября. Как пишет Reuters, президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что за этим последует встреча лидеров стран. Заявления украинского лидера о возобновлении мирных переговоров прозвучали после его встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Норвегии 20 октября, а также после переговоров Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Встреча российского лидера и американского спецпредставителя прошла в Санкт-Петербурге 21 октября.

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