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Главная / Политика /

США назвали вероятное место переговоров с участием России и Украины

Ася Султанова

Переговоры США, России и Украины могут пройти в ОАЭ или в Швейцарии в первой половине ноября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника. Как уточнил источник, переговоры могут пройти «через пару недель».

Как пишет Sky News, на условиях анонимности чиновник сообщил, что цель состоит в том, чтобы в конечном итоге провести встречу на уровне лидеров, но для этого предстоит проделать большую работу.

Как пишет Reuters, президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что за этим последует встреча лидеров стран. Комментарии украинского лидера о возобновлении мирных переговоров последовали после его встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Норвегии 20 октября и встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, которая состоялась 21 октября.

Зеленский сообщил, что 23 октября он говорил с Уиткоффом и посланником США Джаредом Кушнером. Он сказал, что любое мирное соглашение потребует сильных гарантий безопасности для Украины и финансирования на 10 лет для поддержания украинской армии.

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