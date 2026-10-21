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Главное из заявлений Путина и Уиткоффа на переговорах в Санкт-Петербурге

На встрече обсуждают ситуацию на Украине, иранский вопрос и поставки дизеля
Анна Виноградова
Кристина Соловьёва / РИА Новости
Кристина Соловьёва / РИА Новости
Главное
  • О документах по Украине
  • О позиции Трампа по украинскому конфликту
  • О возможной встрече Путина и Трампа в Китае
  • Об урегулировании кризиса вокруг Ирана
  • О восстановлении экономического сотрудничества
  • О поставках российского дизеля
  • О поставках удобрений в США
  • Об освобождении американца Хаббарда
  • О дальнейших переговорах

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили украинское урегулирование, ситуацию вокруг Ирана, освобождение американского гражданина и поставки российского дизельного топлива. «Ведомости» собрали главное.

О документах по Украине

Уиткофф сообщил, что привез в Санкт-Петербург документы с изложением подходов к урегулированию украинского конфликта.

Накануне спецпосланник США провел переговоры в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Путин в ходе встречи поинтересовался их результатами.

О позиции Трампа по украинскому конфликту

Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к украинскому урегулированию.

Российский лидер рассказал, что во время последнего телефонного разговора Трамп делал упор на необходимость завершения конфликта на Украине ради прекращения человеческих потерь. Последний разговор президентов состоялся 9 октября и продолжался около полутора часов.

О возможной встрече Путина и Трампа в Китае

Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории Китая.

Об урегулировании кризиса вокруг Ирана

Путин заявил о готовности России содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана.

19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции в Тегеране, что Москва поддерживает дипломатическое разрешение разногласий между Ираном и США. Ранее российская сторона передала Вашингтону позицию Тегерана по урегулированию.

О восстановлении экономического сотрудничества

Путин выразил заинтересованность в восстановлении экономического взаимодействия между Россией и США.

Уиткофф отметил, что уже ведущиеся обсуждения подтверждают перспективы расширения деловых связей двух государств. По его словам, эти контакты демонстрируют возможности для дальнейшего экономического и бизнес-сотрудничества.

О поставках российского дизеля

Уиткофф поблагодарил Путина от имени Трампа за решение по сделке о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Российский президент заявил, что после принятия решения цены на дизельное топливо на мировых рынках снизились на 5–6%.

9 октября Москва и Вашингтон договорились о поставках более 300 000 т российского дизеля. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре, а 1 млн т – позднее.

О поставках удобрений в США

Россия готова поставлять на американский рынок большие объемы удобрений, заявил Путин в ходе встречи с Уиткоффом.

Об освобождении американца Хаббарда

Путин объявил об освобождении гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. По словам президента, американец уже находится в аэропорту «Пулково». Уиткофф поблагодарил российского лидера за это решение.

Ранее об освобождении Хаббарда просил Трамп. В октябре 2024 г. Московский городской суд приговорил американца к шести годам и 10 месяцам колонии по делу об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

О дальнейших переговорах

После встречи с Путиным Уиткофф вернется в Осло для продолжения консультаций по украинскому урегулированию. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью телеканалу NRK.

По словам Стере, после возвращения американского спецпосланника они проведут новую встречу. Норвежский премьер рассчитывает получить от Уиткоффа информацию об итогах его переговоров с российской стороной.

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