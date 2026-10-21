Главное из заявлений Путина и Уиткоффа на переговорах в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили украинское урегулирование, ситуацию вокруг Ирана, освобождение американского гражданина и поставки российского дизельного топлива. «Ведомости» собрали главное.