Главное из заявлений Путина и Уиткоффа на переговорах в Санкт-Петербурге

Главное из заявлений Путина и Уиткоффа на переговорах в Санкт-ПетербургеНа встрече обсуждают ситуацию на Украине, иранский вопрос и поставки дизеля
- О документах по Украине
- О позиции Трампа по украинскому конфликту
- О возможной встрече Путина и Трампа в Китае
- Об урегулировании кризиса вокруг Ирана
- О восстановлении экономического сотрудничества
- О поставках российского дизеля
- О поставках удобрений в США
- Об освобождении американца Хаббарда
- О дальнейших переговорах
Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили украинское урегулирование, ситуацию вокруг Ирана, освобождение американского гражданина и поставки российского дизельного топлива. «Ведомости» собрали главное.
О документах по Украине
Уиткофф сообщил, что привез в Санкт-Петербург документы с изложением подходов к урегулированию украинского конфликта.
Накануне спецпосланник США провел переговоры в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Путин в ходе встречи поинтересовался их результатами.
О позиции Трампа по украинскому конфликту
Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к украинскому урегулированию.
Российский лидер рассказал, что во время последнего телефонного разговора Трамп делал упор на необходимость завершения конфликта на Украине ради прекращения человеческих потерь. Последний разговор президентов состоялся 9 октября и продолжался около полутора часов.
О возможной встрече Путина и Трампа в Китае
Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории Китая.
Об урегулировании кризиса вокруг Ирана
Путин заявил о готовности России содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана.
19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции в Тегеране, что Москва поддерживает дипломатическое разрешение разногласий между Ираном и США. Ранее российская сторона передала Вашингтону позицию Тегерана по урегулированию.
О восстановлении экономического сотрудничества
Путин выразил заинтересованность в восстановлении экономического взаимодействия между Россией и США.
Уиткофф отметил, что уже ведущиеся обсуждения подтверждают перспективы расширения деловых связей двух государств. По его словам, эти контакты демонстрируют возможности для дальнейшего экономического и бизнес-сотрудничества.
О поставках российского дизеля
Уиткофф поблагодарил Путина от имени Трампа за решение по сделке о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
Российский президент заявил, что после принятия решения цены на дизельное топливо на мировых рынках снизились на 5–6%.
9 октября Москва и Вашингтон договорились о поставках более 300 000 т российского дизеля. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре, а 1 млн т – позднее.
О поставках удобрений в США
Россия готова поставлять на американский рынок большие объемы удобрений, заявил Путин в ходе встречи с Уиткоффом.
Об освобождении американца Хаббарда
Путин объявил об освобождении гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. По словам президента, американец уже находится в аэропорту «Пулково». Уиткофф поблагодарил российского лидера за это решение.
Ранее об освобождении Хаббарда просил Трамп. В октябре 2024 г. Московский городской суд приговорил американца к шести годам и 10 месяцам колонии по делу об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.
О дальнейших переговорах
После встречи с Путиным Уиткофф вернется в Осло для продолжения консультаций по украинскому урегулированию. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью телеканалу NRK.
По словам Стере, после возвращения американского спецпосланника они проведут новую встречу. Норвежский премьер рассчитывает получить от Уиткоффа информацию об итогах его переговоров с российской стороной.