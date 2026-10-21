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Главная / Политика /

Путин: после решения по дизелю цены на мировых рынках упали на 5-6%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом заявил, что после решения по дизельному топливу цены на мировых рынках упали на 5-6%.

Уиткофф от имени американского лидера Дональда Трампа поблагодарил Путина за дизельную сделку.

9 октября президенты России и США договорились о поставках российского дизельного топлива на международный и американский рынки. Первоначальный объем достигнет более 300 000 т. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре и 1 млн т позднее.

15 октября The New York Post со ссылкой на источники писала, что США ожидают появления российского дизтоплива на американском рынке до промежуточных выборов 3 ноября.

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что нефтяные компании РФ готовы приступить к экспорту дизеля. Все процедуры займут около двух или трех недель. 14 октября он заявил, что корректировка цен на дизельное топливо после увеличения российских поставок будет происходить во всем мире, в том числе в Европе. По его словам, это повлияет на баланс спроса и предложения на мировом энергетическом рынке.

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