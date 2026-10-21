Путин: после решения по дизелю цены на мировых рынках упали на 5-6%

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что нефтяные компании РФ готовы приступить к экспорту дизеля. Все процедуры займут около двух или трех недель. 14 октября он заявил, что корректировка цен на дизельное топливо после увеличения российских поставок будет происходить во всем мире, в том числе в Европе. По его словам, это повлияет на баланс спроса и предложения на мировом энергетическом рынке.