Главные заявления Новака о дизельной сделке с США и рынке топлива

Решение проблемы поставок в США дизельного топлива из РФ в условиях сохраняющихся санкций будет найдено в ходе переговоров о заключении контрактов. Минфин США выдал лицензию, разрешающую до апреля следующего года поставки российского дизеля. Сами компании из РФ при этом остаются в SDN List и в лицензии прямо не упоминаются.