Главные заявления Новака о дизельной сделке с США и рынке топлива

Главные заявления Новака о дизельной сделке с США и рынке топливаРоссия рассчитывает занять более 10% мирового рынка
- О дизельной сделке с США
- О доле на мировом рынке
- О влиянии на бюджет
- О ценах на нефтепродукты в Европе
- О добыче нефти
- Об отношениях с Китаем и «Силе Сибири – 2»
- О ситуации на топливном рынке
Вице-премьер Александр Новак на полях РЭН-2026 и в интервью ИС «Вести» прокомментировал дизельную сделку России и США, ситуацию на топливном рынке и переговоры с Китаем. Увеличение экспорта поддержит нефтепереработку и доходы бюджета, а изменение предложения повлияет на цены на нефтепродукты в разных странах. «Ведомости» собрали главное из ответов.
О дизельной сделке с США
Все, кто заинтересован в стабильном спросе и предложении топлива на мировом рынке, позитивно оценивают дизельную сделку России и США.
«Мне кажется, то, что касается любых вопросов или решений, предложений, направленных на балансировку рынка, позитивно воспринимается всеми участниками рынка, теми, кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, стабильных инвестициях», – сказал Новак, отвечая на вопрос о реакции лидеров стран ОПЕК+.
Решение проблемы поставок в США дизельного топлива из РФ в условиях сохраняющихся санкций будет найдено в ходе переговоров о заключении контрактов. Минфин США выдал лицензию, разрешающую до апреля следующего года поставки российского дизеля. Сами компании из РФ при этом остаются в SDN List и в лицензии прямо не упоминаются.
О доле на мировом рынке
Россия ранее поставляла на мировой рынок около 10–15% потребляемого в мире дизельного топлива. По словам Новака, к концу года объем поставок может составить 3–3,5 млн т, что позволит вернуться к прежнему уровню присутствия на рынке. Вице-премьер подчеркнул, что российский экспорт играет значительную роль в балансировке мирового спроса и предложения.
О влиянии на бюджет
Новак назвал поставки российского дизельного топлива на мировой рынок позитивным сигналом для экономики страны. По его словам, увеличение экспорта связано с наращиванием объемов нефтепереработки и добычи. Это позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и создать дополнительные возможности для финансирования социальных расходов и инвестиций.
«Для нашей нефтегазовой отрасли это выполнение определенной программы по наращиванию объемов добычи и переработки», – добавил вице-премьер.
О ценах на нефтепродукты в Европе
Корректировка цен на дизельное топливо после увеличения российских поставок будет происходить во всем мире, в том числе в Европе, заявил Новак. По его словам, изменение предложения повлияет на баланс спроса и предложения на мировом энергетическом рынке.
«Европа является одним из участников мирового энергетического рынка, в том числе нефти и нефтепродуктов, поэтому при балансировке спроса и предложения во всем мире будет происходить корректировка цены на нефтепродукты, в том числе и для Европы», – сказал вице-премьер.
О добыче нефти
Россия рассчитывает на увеличение добычи нефти. «Добыча нефти в РФ будет восстанавливаться по мере возможностей инфраструктуры и увеличиваться по мере возможностей нашей инфраструктуры и переработки», – сказал Новак.
Об отношениях с Китаем и «Силе Сибири – 2»
Вице-премьер рассказал, что РФ продолжает развивать отношения с китайскими партнерами по вопросам энергетики. Отвечая на вопрос, может ли дизельная сделка с США повлиять на темпы строительства газопровода «Сила Сибири – 2», он отметил, что это разные направления нефтяного и газового рынка.
«Безусловно, мы с нашими китайскими партнерами продолжаем развивать отношения и вести переговоры. Надеюсь, они будут завершены в ближайшем будущем по строительству еще газопровода в Китайской Народной Республике для удовлетворения потребностей в газовых ресурсах», – сказал Новак.
О ситуации на топливном рынке
Ситуация на топливном рынке РФ улучшается. «Вчера мы проводили очередной штаб с регионами, с Министерством энергетики, федеральными органами исполнительной власти. У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад», – сообщил вице-премьер.
Он добавил, что ситуация будет зависеть от дальнейшего развития атак на энергетическую инфраструктуру. «Несмотря на то что наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту, и это одно из направлений улучшения ситуации», – заключил Новак.