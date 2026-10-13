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Главная / Бизнес /

Главные заявления Новака о стабилизации топливного рынка России

Рост цен на большинстве АЗС не превышает инфляцию
Михаил Беляев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Главное
  • Цены и антимонопольный контроль
  • Соглашения с независимыми АЗС и ситуация в регионах
  • Поручения Новака
  • Прошлые оценки и дизельная сделка

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов. Минэнерго представило информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. «Ведомости» собрали главное.

Цены и антимонопольный контроль

Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции. На них приходятся около 80% продаж нефтепродуктов на российских АЗС.

ФАС доложила о реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке. В настоящее время возбуждено 67 дел, выдано 99 предупреждений.

Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется, отметили участники совещания.

Соглашения с независимыми АЗС и ситуация в регионах

Между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации. Рассмотрены конкретные меры реагирования на нарушения и ценовые колебания, реализуемые в Липецкой и Кировской областях, а также в Туве.

Главы регионов проинформировали о ситуации с топливообеспечением, о работе автозаправочной сети и дополнительных мерах по насыщению спроса в субъектах. Отдельно проанализирована обстановка в Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Хакасии.

Поручения Новака

По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен.

Прошлые оценки и дизельная сделка

По оценкам Росстата, с 29 сентября по 5 октября автомобильный бензин в России подорожал на 0,3%, дизельное топливо подешевело на 0,1%.

6 октября Новак на совещании по ситуации на рынке топлива призвал профильные ведомства и вертикально интегрированные нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. 2 октября он заявил, что российский рынок дизельного топлива сбалансирован достаточно. При этом на рынке бензина сохраняется незначительный дефицит. Вице-премьер отмечал, что после восстановления баланса Россия сможет вернуться к потреблению только собственного бензина и возобновить его экспорт.

9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции. Россия, в свою очередь, досрочно отменила ограничения на экспорт дизеля.

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