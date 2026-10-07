Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября составила 0,96%

При этом снизилась стоимость ряда туристических услуг. Поездки на Черноморское побережье России подешевели в среднем на 6,8%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 3,1%. Проживание в гостиницах категорий четыре и пять звезд стало дешевле на 1,9%, три звезды – на 1,1%.