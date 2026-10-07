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Главная / Экономика /

Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября составила 0,96%

Сильнее всего выросли цены на яйца, мясные и овощные консервы, а тарифы на коммунальные услуги прибавили до 17%
Елена Вострикова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Потребительские цены в России с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,96% после увеличения на 0,12% неделей ранее. Это следует из опубликованных данных Росстата.

Среди продуктов заметнее всего подорожали куриные яйца – на 2,2%, мясные консервы – на 1,6%, овощные консервы для детского питания – на 1,3%, гречневая крупа – на 1%. Цены на вареные колбасы выросли на 0,6%, мясо кур, мороженую рыбу, пшено и соль – на 0,5%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%. Картофель и репчатый лук снизились в цене на 2,3%, яблоки – на 2,2%, белокочанная капуста – на 1,5%, морковь – на 1,1%. При этом помидоры подорожали на 3,7%, бананы – на 0,8%. Сахар подешевел на 0,5%.

Из непродовольственных товаров смартфоны выросли в цене на 1,1%, телевизоры – на 1%, шампуни – на 0,5%. Электропылесосы подешевели на 1,1%, спортивные костюмы – на 0,5%. Автомобильный бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо подешевело на 0,1%.

Среди наблюдаемых лекарств цены на активированный уголь и левомеколь выросли на 0,8%, пенталгин – на 0,7%, нафазолин – на 0,6%, корвалол – на 0,5%.

Мировые цены на продовольствие достигли максимума почти за четыре года

Экономика / Мировая экономика

Наибольший рост за отчетный период пришелся на отдельные коммунальные услуги. Тарифы на водоотведение увеличились в среднем на 17,1%, холодное водоснабжение – на 15,3%, горячее водоснабжение – на 14,2%, отопление – на 12,7%, электроэнергию – на 12%.

При этом снизилась стоимость ряда туристических услуг. Поездки на Черноморское побережье России подешевели в среднем на 6,8%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 3,1%. Проживание в гостиницах категорий четыре и пять звезд стало дешевле на 1,9%, три звезды – на 1,1%.

30 сентября сообщалось, что потребительские цены в РФ за период с 22 по 28 сентября выросли на 0,12% после роста 0,06% неделей раньше. Тогда овощи и фрукты в среднем подешевели на 1,2%.

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