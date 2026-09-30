Недельная инфляция за прошедшую неделю составила 0,12%
Овощи и фрукты в среднем подешевели на 1,2%. Цены на картофель потеряли 3,2%, на яблоки – 2,5%, на капусту – 2,3%, на морковь – 2,2%, на лук – 2,1%, на огурцы – 1,7%. Помидоры при этом подорожали на 2%, а бананы – на 0,9%.
Среди продуктов больше всего выросли в цене куриные яйца – на 1,9%. Гречка и пшено подорожали на 0,8%, мороженая рыба и маргарин – на 0,7%, рис – на 0,5%, свинина, куриное мясо, сосиски, сардельки, вареные колбасы и соль – на 0,4%. Сахарный песок подешевел на 1,2%.
Среди непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы – на 0,8%. Цены на бензин с 22 по 28 сентября не изменились, а дизель подешевел на 0,61%.
В сфере услуг особенно выросла средняя стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии – на 5%.
29 сентября опрос «инФОМ» показал, что в первый месяц осени инфляционные ожидания на годовом горизонте составили 14,2% после 13,7% в августе.