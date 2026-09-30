Недельная инфляция за прошедшую неделю составила 0,12%

Овощи и фрукты в среднем подешевели на 1,2%. Цены на картофель потеряли 3,2%, на яблоки – 2,5%, на капусту – 2,3%, на морковь – 2,2%, на лук – 2,1%, на огурцы – 1,7%. Помидоры при этом подорожали на 2%, а бананы – на 0,9%.