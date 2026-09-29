Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,472-0,94%KAZT324,6+0,06%ARSA7,52+0,4%IMOEX2 263,49+0,41%RTSI844,77+0,41%RGBI111,14-0,49%RGBITR762,15-0,45%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Инфляционные ожидания населения выросли в сентябре

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В сентябре инфляционные ожидания на годовом горизонте составили 14,2% после 13,7% в августе. Эти значения выше, чем были в 2024–2025 гг. Такие результаты получены благодаря опросу «инФОМ».

Ожидания по инфляции, которая будет через пять лет, снизились с 12,4% до 10,7%. Наблюдаемая населением годовая инфляция увеличилась с 14,3% в августе до 15,1%. Индекс потребительских настроений (ИПН) вырос до 96 п. (+3 п.), но все же остался ниже уровней 2023–2025 гг. Доля респондентов, предпочитающих откладывать заработанные средства, выросла до 52,9%.

Ценовые ожидания предприятий выросли во многом благодаря росту в промышленности, сфере услуг и строительства, уточнил регулятор. В сельском хозяйстве и торговле они снизились, а в транспортировке и хранении – практически не изменились. Средний темп прироста отпускных цен поднялся до 7%.

Ценовые ожидания предприятий по результатам первой недели сентября составили 22,7 пункта, сообщал Банк России. Показатель растет третий месяц подряд.

Инфляционные ожидания населения России в августе снизились до 13,7% после заметного роста месяцем ранее. Наблюдаемая инфляция также уменьшилась – до 14,3% с 15,1%. При этом ожидания относительно инфляции через пять лет выросли до 12,4% с 11,2% месяцем ранее. Среди россиян, имеющих сбережения, показатель снизился с 13 до 12%. У граждан без сбережений инфляционные ожидания сократились с 16,5 до 15%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь