Инфляционные ожидания населения выросли в сентябре

Инфляционные ожидания населения России в августе снизились до 13,7% после заметного роста месяцем ранее. Наблюдаемая инфляция также уменьшилась – до 14,3% с 15,1%. При этом ожидания относительно инфляции через пять лет выросли до 12,4% с 11,2% месяцем ранее. Среди россиян, имеющих сбережения, показатель снизился с 13 до 12%. У граждан без сбережений инфляционные ожидания сократились с 16,5 до 15%.