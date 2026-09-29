Инфляционные ожидания населения выросли в сентябре
В сентябре инфляционные ожидания на годовом горизонте составили 14,2% после 13,7% в августе. Эти значения выше, чем были в 2024–2025 гг. Такие результаты получены благодаря опросу «инФОМ».
Ожидания по инфляции, которая будет через пять лет, снизились с 12,4% до 10,7%. Наблюдаемая населением годовая инфляция увеличилась с 14,3% в августе до 15,1%. Индекс потребительских настроений (ИПН) вырос до 96 п. (+3 п.), но все же остался ниже уровней 2023–2025 гг. Доля респондентов, предпочитающих откладывать заработанные средства, выросла до 52,9%.
Ценовые ожидания предприятий выросли во многом благодаря росту в промышленности, сфере услуг и строительства, уточнил регулятор. В сельском хозяйстве и торговле они снизились, а в транспортировке и хранении – практически не изменились. Средний темп прироста отпускных цен поднялся до 7%.
Ценовые ожидания предприятий по результатам первой недели сентября составили 22,7 пункта, сообщал Банк России. Показатель растет третий месяц подряд.
Инфляционные ожидания населения России в августе снизились до 13,7% после заметного роста месяцем ранее. Наблюдаемая инфляция также уменьшилась – до 14,3% с 15,1%. При этом ожидания относительно инфляции через пять лет выросли до 12,4% с 11,2% месяцем ранее. Среди россиян, имеющих сбережения, показатель снизился с 13 до 12%. У граждан без сбережений инфляционные ожидания сократились с 16,5 до 15%.