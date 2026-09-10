Ценовые ожидания предприятий растут третий месяц подряд
Ценовые ожидания предприятий по результатам первой недели сентября составили 22,7 пункта. Показатель растет третий месяц подряд, сообщил Банк России.
Сводный индикатор бизнес-климата повысился до -2,3 п. (+0,1 п.). Ожидания предприятий по производству выросли до 7,1 п. (+0,7 п.), а краткосрочные ожидания компаний по спросу – до 5,4 п. (+0,9 п.).
18 августа Банк России сообщал, что индикатор бизнес-климата вырос до -2,4 пункта с -3,5 пункта месяцем ранее. Динамика определялась в основном улучшением краткосрочных ожиданий компаний.
Инфляционные ожидания населения России в августе снизились до 13,7% после заметного роста месяцем ранее. Наблюдаемая инфляция также уменьшилась – до 14,3% с 15,1%. При этом ожидания относительно инфляции через пять лет выросли до 12,4% с 11,2% месяцем ранее. Среди россиян, имеющих сбережения, показатель снизился с 13 до 12%. У граждан без сбережений инфляционные ожидания сократились с 16,5 до 15%.
24 июля совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 14%. Центробанк заявил, что будет решать, что делать со ставкой, исходя из того, как меняются инфляция, ожидания людей и риски внутри страны и за ее пределами. Следующее заседание совета директоров назначено на 11 сентября.