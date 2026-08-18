Индикатор бизнес-климата России вырос на 1,1 пункта
Индикатор бизнес-климата Банка России в августе вырос до -2,4 пункта с -3,5 пункта месяцем ранее. Динамика определялась в основном улучшением краткосрочных ожиданий компаний, сообщил Банк России на своем сайте.
Ценовые ожидания повысились до 21,0 п., прибавив 0,6 п. Показатель растет второй месяц подряд. По сравнению с июлем предприятия улучшили оценки условий кредитования.
Ожидания предприятий по производству в августе повысились на 2,6 п. – до 6,5 п. Краткосрочные ожидания компаний по спросу выросли тоже на 2,6 п. – до 4,4 п.
24 июля совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 14%. Центробанк заявил, что будет решать, что делать со ставкой, исходя из того, как меняются инфляция, ожидания людей и риски внутри страны и за ее пределами.
В тот же день глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила снижение ставки ускорением инфляции в июне из-за ситуации с топливом. Она также отметила рост инфляционных ожиданий и повысила прогноз по ставке на текущий год до 14,5–14,6%.