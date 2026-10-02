Мировые цены на продовольствие достигли максимума почти за четыре года
Индекс мировых цен на продовольствие в сентябре достиг максимального уровня с ноября 2022 г. Показатель вырос на фоне логистических проблем и засухи в ряде регионов, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В среднем индекс составил 136 пунктов, что на 1,5% выше августовского значения и на 5,8% выше уровня сентября 2025 г. Более высокий показатель последний раз фиксировался в ноябре 2022 г. – 136 пунктов, а в сентябре того же года он составлял 137,3 пункта. Исторический максимум был зафиксирован в марте 2022 г. – 160,2 пункта.
Наиболее заметно за месяц подорожали сахар – на 6,1%, и зерновые – на 5,1%. Цены на растительные масла выросли на 0,9%. При этом мясо подешевело на 1,1%, молочная продукция – на 0,1%.
В ФАО основными причинами роста цен назвали логистические проблемы в Черном море и районе Ормузского пролива, а также аномальную засуху в крупнейших странах – производителях сельхозпродукции Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, связанную с природным явлением Эль-Ниньо.
Главный экономист ФАО Максимо Тореро отметил, что если рост мировых цен на сырьевые товары продолжится, то давление вскоре отразится на ценах на продукты питания для потребителей, особенно в странах, зависящих от импорта продовольствия и энергоносителей.
По данным Росстата с 22 по 28 сентября, потребительские цены в России выросли на 0,12% после роста 0,06% неделей ранее. С начала месяца инфляция составила 0,25%, с начала года – 4,93%. 29 сентября опрос «инФОМ» показал, что в первый месяц осени инфляционные ожидания на годовом горизонте составили 14,2% после 13,7% в августе.