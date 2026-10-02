Мировые цены на продовольствие достигли максимума почти за четыре года

В среднем индекс составил 136 пунктов, что на 1,5% выше августовского значения и на 5,8% выше уровня сентября 2025 г. Более высокий показатель последний раз фиксировался в ноябре 2022 г. – 136 пунктов, а в сентябре того же года он составлял 137,3 пункта. Исторический максимум был зафиксирован в марте 2022 г. – 160,2 пункта.