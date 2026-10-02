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Новак: рынок дизельного топлива стабилен, но на рынке бензина есть дефицит

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Рынок дизельного топлива сбалансирован, однако на рынке бензина наблюдается незначительный дефицит. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И несмотря на то что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт», – сказал он.

Новак добавил, что на рынке бензина наблюдается незначительный дефицит. По его словам, правительство принимает соответствующие меры для его покрытия.

В ходе правительственного часа Новак обозначил основные задачи экономической политики страны. Он также сообщил, что нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ после атак, а ущерб от налетов на НПЗ стал ниже. Новак добавил, что Россия вернется к потреблению только собственного бензина и возобновит его экспорт после того, как рынок будет сбалансирован. Вице-премьер подчеркнул, что Россия в приоритетном порядке обеспечивает топливом электростанции и регионы, заключившие соглашения с частными АЗС.

30 сентября кабмин продлил запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 октября включительно. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем топливном рынке.

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