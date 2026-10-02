Новак: рынок дизельного топлива стабилен, но на рынке бензина есть дефицит

В ходе правительственного часа Новак обозначил основные задачи экономической политики страны. Он также сообщил, что нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ после атак, а ущерб от налетов на НПЗ стал ниже. Новак добавил, что Россия вернется к потреблению только собственного бензина и возобновит его экспорт после того, как рынок будет сбалансирован. Вице-премьер подчеркнул, что Россия в приоритетном порядке обеспечивает топливом электростанции и регионы, заключившие соглашения с частными АЗС.