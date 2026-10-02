Что рассказал Новак о планах правительства по росту экономики

Поддержку экономике сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос. Основным источником роста на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в 2026 г., по оценке, увеличится на 4,1%. В 2027 г. ожидается рост на 2,7%.