Что рассказал Новак о планах правительства по росту экономики

Что рассказал Новак о планах правительства по росту экономикиОпора на внутренний спрос, инвестиции и баланс на рынке топлива
- Опора на внутренний спрос
- Зарплата, инфляция, ВВП
- Главные риски
- Инвестиции и механизмы поддержки
- Топливный рынок и защита НПЗ
Вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации заявил о задачах экономической политики. Он сообщил о поддержке потребительского спроса, ситуации на топливном рынке и запуске нового инвестиционного цикла. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления вице-премьера.
Опора на внутренний спрос
Задачей властей является восстановление устойчивых темпов роста экономики. «Наша задача – восстановить устойчивые темпы роста экономики и обеспечить дальнейший рост благосостояния граждан», – сказал Новак. Для этого планируется:
расширять внутреннее производство,
повышать эффективность использования ресурсов,
создавать условия для новых инвестиций.
Поддержку экономике сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос. Основным источником роста на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в 2026 г., по оценке, увеличится на 4,1%. В 2027 г. ожидается рост на 2,7%.
Производительность труда – ключевой фактор экономического роста.
Зарплата, инфляция, ВВП
Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%,
реальные располагаемые доходы – на 1,5%,
безработица находится на историческом минимуме – 2,2%.
Инфляция на конец сентября составила 6,26% в годовом выражении. На конец года прогнозируется 6,8%. Рост ВВП ожидается на уровне 1,4% в 2027 г. с последующим выходом на 2,4% в 2029 г.
Главные риски
Новак перечислил основные риски для экономики России:
замедление мировой экономики,
регионализация торговли,
более длительный период жестких монетарных условий,
дефицит кадров.
Новак отметил, что в целом представленный прогноз правительства – умеренно-консервативный.
«Мы можем видеть, что ценовая конъюнктура может оказаться лучше, что может положительно сказаться на бюджете и экономике страны в целом», – добавил Новак.
Инвестиции и механизмы поддержки
Правительство начало работу по запуску нового инвестиционного цикла. Он напомнил, что эта задача была поставлена президентом Владимиром Путиным на Петербургском экономическом форуме в этом году.
Долгосрочные сбережения необходимо направлять в инвестиции для масштабирования производств и технологий. По мнению вице-премьера, это позволит расширить источники капитала и снизить зависимость предприятий от дорогих банковских кредитов.
Для долгосрочных проектов действуют соглашения о защите и поощрении капиталовложений:
заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 трлн руб.,
в рамках Фабрики проектного финансирования реализуются 43 проекта общей стоимостью 6,7 трлн руб.
Топливный рынок и защита НПЗ
Правительство продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы.
Нефтяные компании научились быстрей вводить НПЗ после атак. Ущерб от налетов на НПЗ стал ниже, создана пассивная защита. Власти прорабатывают меры поддержки таких объектов, в том числе перенос сроков модернизации по соглашениям с Минэнерго.
Как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только собственного бензина и возобновит его экспорт, заверил Новак. Мера по запрету экспорта бензина временная, так как обычно выпуск топлива на 10% выше спроса.
Он указал, что рынок дизельного топлива в России уже сбалансирован; при перепроизводстве экспорт будет открываться частично.
Власти РФ также в приоритетном порядке обеспечивают топливом электростанции и регионы, заключившие соглашения с частными АЗС.