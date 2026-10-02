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Главная / Экономика /

Что рассказал Новак о планах правительства по росту экономики

Опора на внутренний спрос, инвестиции и баланс на рынке топлива
Михаил Беляев
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости
Главное
  • Опора на внутренний спрос
  • Зарплата, инфляция, ВВП
  • Главные риски
  • Инвестиции и механизмы поддержки
  • Топливный рынок и защита НПЗ

Вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации заявил о задачах экономической политики. Он сообщил о поддержке потребительского спроса, ситуации на топливном рынке и запуске нового инвестиционного цикла. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления вице-премьера.

Опора на внутренний спрос

Задачей властей является восстановление устойчивых темпов роста экономики. «Наша задача – восстановить устойчивые темпы роста экономики и обеспечить дальнейший рост благосостояния граждан», – сказал Новак. Для этого планируется:

  • расширять внутреннее производство,

  • повышать эффективность использования ресурсов,

  • создавать условия для новых инвестиций.

Поддержку экономике сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос. Основным источником роста на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в 2026 г., по оценке, увеличится на 4,1%. В 2027 г. ожидается рост на 2,7%.

Производительность труда – ключевой фактор экономического роста.

Зарплата, инфляция, ВВП

  • Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%,

  • реальные располагаемые доходы – на 1,5%,

  • безработица находится на историческом минимуме – 2,2%.

Инфляция на конец сентября составила 6,26% в годовом выражении. На конец года прогнозируется 6,8%. Рост ВВП ожидается на уровне 1,4% в 2027 г. с последующим выходом на 2,4% в 2029 г.

Главные риски

Новак перечислил основные риски для экономики России:

  • замедление мировой экономики,

  • регионализация торговли,

  • более длительный период жестких монетарных условий,

  • дефицит кадров.

Новак отметил, что в целом представленный прогноз правительства – умеренно-консервативный.

«Мы можем видеть, что ценовая конъюнктура может оказаться лучше, что может положительно сказаться на бюджете и экономике страны в целом», – добавил Новак.

Инвестиции и механизмы поддержки

Правительство начало работу по запуску нового инвестиционного цикла. Он напомнил, что эта задача была поставлена президентом Владимиром Путиным на Петербургском экономическом форуме в этом году.

Долгосрочные сбережения необходимо направлять в инвестиции для масштабирования производств и технологий. По мнению вице-премьера, это позволит расширить источники капитала и снизить зависимость предприятий от дорогих банковских кредитов.

Для долгосрочных проектов действуют соглашения о защите и поощрении капиталовложений:

  • заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 трлн руб.,

  • в рамках Фабрики проектного финансирования реализуются 43 проекта общей стоимостью 6,7 трлн руб.

Топливный рынок и защита НПЗ

Правительство продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы.

Нефтяные компании научились быстрей вводить НПЗ после атак. Ущерб от налетов на НПЗ стал ниже, создана пассивная защита. Власти прорабатывают меры поддержки таких объектов, в том числе перенос сроков модернизации по соглашениям с Минэнерго.

Как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только собственного бензина и возобновит его экспорт, заверил Новак. Мера по запрету экспорта бензина временная, так как обычно выпуск топлива на 10% выше спроса.

Он указал, что рынок дизельного топлива в России уже сбалансирован; при перепроизводстве экспорт будет открываться частично.

Власти РФ также в приоритетном порядке обеспечивают топливом электростанции и регионы, заключившие соглашения с частными АЗС.

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