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Главная / Инвестиции /

Новак призвал направлять долгосрочные сбережения в инвестиции

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Долгосрочные сбережения необходимо направлять в инвестиции, чтобы снижать зависимость предприятий от дорогого банковского кредита, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«Для дальнейшего масштабирования производств и технологий необходимо расширять источники капитала», – сказал он.

По словам Новака, такой подход предполагает развитие облигационного и акционерного финансирования, выход компаний на биржу, расширение участия в процессе пенсионных фондов и страховых организаций. Вице-премьер напомнил, что для технологического бизнеса уже запущена компенсация на размещение акций.

28 сентября замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин рассматривает идею стимулирования региональных компаний к выходу на IPO на возвратной основе. Регионы будут давать меры поддержки, получая взамен опцион в будущей публичной компании – как правило, на привилегированные акции, чтобы не влиять на управление. Некоторые субъекты заинтересованы в этом, рассчитывая расти вместе с бизнесом и получать дополнительный доход, указал Чебесков.

13 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин заявил, что около 15–20 компаний в высокой степени готовы к проведению IPO. Он подчеркнул, что эти компании уже прошли необходимые процедуры. В настоящий момент они ищут хорошие окна для выхода на рынок. Мосбиржа рассчитывает, что все эти компании выйдут на рынок.

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