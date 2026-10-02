Новак призвал направлять долгосрочные сбережения в инвестиции

13 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин заявил, что около 15–20 компаний в высокой степени готовы к проведению IPO. Он подчеркнул, что эти компании уже прошли необходимые процедуры. В настоящий момент они ищут хорошие окна для выхода на рынок. Мосбиржа рассчитывает, что все эти компании выйдут на рынок.