Минфин предложил регионам стимулировать IPO компаний за опцион

Замминистра отметил, что в регионах также стоит вопрос передачи семейного бизнеса по наследству. Дети не всегда готовы управлять компанией, и владельцы заинтересованы выйти на рынок, чтобы продать часть акций и передать бизнес в профессиональное управление. Минфину поручено проработать меры по развитию финансового рынка, повышению капитализации фондового рынка и увеличению числа размещений.‍