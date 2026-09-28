Минфин предложил регионам стимулировать IPO компаний за опцион
Минфин рассматривает идею стимулирования региональных компаний к выходу на IPO на возвратной основе. Об этом замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «РИА Новости».
Регионы будут давать меры поддержки, получая взамен опцион в будущей публичной компании – как правило, на привилегированные акции, чтобы не влиять на управление. Некоторые субъекты заинтересованы в этом, рассчитывая расти вместе с бизнесом и получать дополнительный доход, указал Чебесков.
Замминистра отметил, что в регионах также стоит вопрос передачи семейного бизнеса по наследству. Дети не всегда готовы управлять компанией, и владельцы заинтересованы выйти на рынок, чтобы продать часть акций и передать бизнес в профессиональное управление. Минфину поручено проработать меры по развитию финансового рынка, повышению капитализации фондового рынка и увеличению числа размещений.
15 сентября директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев на форуме РБК «Кэпитал маркетс» заявил, что Минфин готовит изменения в законодательство, которые позволят региональным компаниям с долей госучастия проводить IPO. Ведомство может обратиться в Госдуму с соответствующими изменениями уже в осеннюю сессию: инициативу планируют включить в состав федерального проекта по развитию финансового рынка.