Минфин готовит изменения в закон для выхода региональных компаний на IPO

Минфин готовит изменения в закон для выхода региональных компаний на IPOСейчас нельзя продавать доли субъектов в компании на организованных торгах
Минфин готовит изменения в законодательство, которые позволят региональным компаниям с долей госучастия проводить первичное размещение акций (IPO), рассказал директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев на форуме РБК «Кэпитал маркетс». Минфин может обратиться в Госдуму с соответствующими изменениями уже в осеннюю сессию: инициативу планируют включить в состав федерального проекта по развитию финансового рынка, уточнил он в кулуарах журналистам.
Одной из причин выдвижения инициативы стали просьбы отдельных регионов, рассказал Яковлев журналистам. «Региональные правительства активно смотрят сейчас в сторону вывода компаний, которые находятся в собственности субъектов [федерации], на IPO и готовы это делать в ближайшее время», – отметил он в ходе сессии.
Изменения в законодательство, которое планирует предложить ведомство призваны снять ограничения для региональных компаний по выходу на IPO. Сегодня по закону о приватизации есть ограничения на продажу долей, которые принадлежат субъектам РФ, на организованных торгах. Соответственно, вывести региональную компанию на IPO посредством продажи текущего пакета нельзя, пояснил Яковлев.
В начале сентября в ходе ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что число компаний в собственности государства, которые могли бы выйти на публичные торги, подходит к концу. Тогда он подчеркнул, что Минфин призывает иные ведомства включиться в обсуждение этого вопроса, но они не очень поддерживают инициативу, а дискуссия проходит в «достаточно вялотекущем режиме». Для вывода подобных компаний на рынок, по словам Моисеева, в том числе придется рассмотреть вопрос о снижении доли государства.
В ноябре 2025 г. госкомпания Дом.РФ провела IPO, что стало первым приватизационным публичным размещением с момента выхода на биржу «Совкомфлота» в 2020 г. Размещение прошло по верхней границе установленного диапазона – 1750 руб. за акцию. Объем привлечения составил 25 млрд руб. Сейчас бумаги компании торгуются на уровне 2138,5 руб. (+22,2% с момента IPO).
Новых IPO компаний с госучастием в 2026 г. Минфин не ожидает. В июне замминистра финансов Иван Чебесков на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» говорил, что такие размещения могут пройти в 2027 г., а до конца 2026 г. на рынке может пройти несколько вторичных размещений акций (SPO), среди которых «Аэрофлот».
В качестве стимулов для первичных размещений со стороны региональных компаний могут выступать налоговые льготы в переходный период, прямое субсидирование затрат, предоставление преференций в региональных госзакупках или механизмы гарантии выкупа доли государством, которые снижают операционные риски для бизнеса, говорит аналитик «Цифра брокера» Дмитрий Вишневский. Инвесторы, в свою очередь, будут готовы покупать бумаги, если им будет предложена качественная история с мотивированным менеджментом, акционером, который будет заинтересован в росте стоимости активов, а также если цена сделки будет обоснованной с точки зрения потенциального роста стоимости бумаг, добавляет портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин.
Если поправки в законодательство будут приняты, на рынок, по словам Вишневского, вероятнее всего, выйдут крупные региональные инфраструктурные и энергетические активы. Речь идет об аэропортах, портовых терминалах, распределительных сетевых компаниях и агрохолдингах, уже генерирующих стабильный денежный поток. Кроме того, провести первичное размещение могут сырьевые и транспортные компании, которые при условии достаточных инвестиций могли бы взяться за крупные и потенциально прибыльные проекты, добавляет аналитик «Финама» Леонид Делицын.
Но пока российский рынока акций не готов к новым IPO, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Летом индекс Мосбиржи опускался до минимальных значений с 2022 г. – до 1958,43 пунктов. Сейчас показатель составляет 2342,17 пунктов (-15,34% с начала года).
Кроме того, сейчас есть дефицит ликвидности банковского сектора, что отрицательно сказывается на восстановлении рынка акций, продолжает Рокотянская. На 15 сентября он составил 3,02 трлн руб., свидетельствуют данные Банка России. Также на фондовом рынке нет длинных денег, которые необходимы для его поддержки: зарубежные институциональные инвесторы ушли, а на плечах розничных инвесторов провести более или менее объемные IPO не получится, подчеркнула эксперт.
При этом спрос на активы с госучастием есть, особенно со стороны консервативных институциональных инвесторов, ориентированных на дивидендную доходность и надежность эмитентов, уверен Вишневский.
В апреле 2026 г. Минфин и ЦБ выпустили рекомендации для обществ государственным участием, предусматривающие трехэтапную подготовку к IPO: оценку готовности компании к получению статуса публичного общества, трансформацию корпоративного управления и бизнес-процессов и непосредственно подготовку к размещению. В документе, в частности, рекомендуется заранее сформировать совет директоров и его комитеты, подготовить финансовую и управленческую отчетность, выстроить систему раскрытия информации и провести due diligence – комплексную проверку надежности, финансового состояния и юридической чистоты компании. Документ подготовлен в том числе для увеличения капитализации российского фондового рынка и повышения эффективности управления госактивами.