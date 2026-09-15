Минфин готовит изменения в закон для выхода региональных компаний на IPO

В начале сентября в ходе ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что число компаний в собственности государства, которые могли бы выйти на публичные торги, подходит к концу. Тогда он подчеркнул, что Минфин призывает иные ведомства включиться в обсуждение этого вопроса, но они не очень поддерживают инициативу, а дискуссия проходит в «достаточно вялотекущем режиме». Для вывода подобных компаний на рынок, по словам Моисеева, в том числе придется рассмотреть вопрос о снижении доли государства.