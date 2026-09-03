Минфин указал на исчерпание числа компаний с госучастием для выхода на IPO

Минфин указал на исчерпание числа компаний с госучастием для выхода на IPOДостичь целей по капитализации можно и иными путями, но вопрос требует предметного обсуждения
Число компаний в собственности государства, которые могли бы выйти на публичные торги, подходит к концу, обратил внимание заместитель министра финансов Алексей Моисеев в ходе сессии ВЭФ «От бюджетной зависимости к инвестиционной самостоятельности: как регионам привлекать капитал на фондовом рынке?».
«Постоянно меня спрашивают журналисты о том, что можно вывести на рынок из федеральных компаний. В принципе, у нас не так уж много осталось. Я постоянно называю то три, то четыре компании, где у нас доля такая, что она могла бы быть уменьшена и компании могли бы выйти на рынки», – указал на проблему Моисеев.
Компаний с госучастием, которые могли бы выйти на публичный рынок, осталось немного, но это не значит, что их нет, подчеркнул Моисеев журналистам в кулуарах форума. Он сообщил, что Минфин уже призывает иные ведомства включиться в обсуждение этого вопроса.
«Понятно, что мы будем выводить. Но, конечно, нам придется рассмотреть еще раз вопрос о снижении доли государства в некоторых компаниях, который мы сейчас обсуждаем с ведомствами. Мы такие предложения периодически делаем», – отметил замминистра. Но, признал Моисеев, другие ведомства это не очень поддерживают, а дискуссия проходит в «достаточно вялотекущем режиме».
Президент Владимир Путин в феврале 2024 г. поставил задачу увеличить капитализацию отечественного рынка по отношению к ВВП: к 2030 г. она должна достигнуть 66%, а к 2036 г. – вырасти до 75% ВВП. Моисеев подчеркнул, что фондовый рынок может вырасти не только за счет увеличения количества эмитентов, но и благодаря росту стоимости существующих активов.
Он напомнил, что Минфин принимает меры по увеличению спроса на акции, включая введение программы долгосрочных сбережений (ПДС), долгосрочное страхование жизни, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Также замминистра напомнил о налоговых преференциях и софинансировании, которое государство предоставляет участникам ПДС.
По мнению Моисеева, за счет этих мер капитализация фондового рынка может достичь целевых значений и при существующей базе эмитентов, хотя заметил, что «чем больше компаний на публичном рынке, тем больше шансов». В частности, для выполнения задачи, поставленной президентом, важно использовать потенциал, «который спрятан в регионах», заявил он на сессии.
В ноябре 2025 г. IPO провела госкомпания «ДОМ.РФ». Объем привлеченных средств составил 25 млрд руб., в результате размещения доля государства в капитале снизилась со 100% до 89,9%. Институциональные инвесторы получили право на выкуп 70% от предложенного объема, розничные – 30%. Торги состоялись по верхней границе ценового диапазона (1750 руб. за акцию). Рыночная капитализация компании с учетом средств, привлеченных в рамках IPO, на момент начала торгов составила около 315 млрд руб.
В конце 2023 г. министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Минфин составил список из 30 компаний с госучастием с потенциалом приватизации.