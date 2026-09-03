Минфин указал на исчерпание числа компаний с госучастием для выхода на IPO

«Постоянно меня спрашивают журналисты о том, что можно вывести на рынок из федеральных компаний. В принципе, у нас не так уж много осталось. Я постоянно называю то три, то четыре компании, где у нас доля такая, что она могла бы быть уменьшена и компании могли бы выйти на рынки», – указал на проблему Моисеев.