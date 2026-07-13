Мосбиржа считает 15-20 компаний в высокой степени готовыми к IPO

9 июля председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов рассказал, что так мало IPO на российском рынке из-за цены, которая делает выход на первичное размещение бессмысленным. Он отметил, что на рынке забыли о миноритарных акционерах. Они не учитываются советами директоров. С точки зрения стратегии это не дает России шансов на долю в международном «пироге» рынка капитала. Государство при этом поддерживает только вкладчиков, отметил Швецов.