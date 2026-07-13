Мосбиржа считает 15-20 компаний в высокой степени готовыми к IPO
Около 15-20 компаний в высокой степени готовы к проведению IPO на Московской бирже. Об этом заявил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что эти компании уже прошли необходимые процедуры. В настоящий момент они ищут хорошие окна для выхода на рынок. Мосбиржа рассчитывает, что все эти компании выйдут на рынок.
9 июля председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов рассказал, что так мало IPO на российском рынке из-за цены, которая делает выход на первичное размещение бессмысленным. Он отметил, что на рынке забыли о миноритарных акционерах. Они не учитываются советами директоров. С точки зрения стратегии это не дает России шансов на долю в международном «пироге» рынка капитала. Государство при этом поддерживает только вкладчиков, отметил Швецов.
6 июля ЦБ предложил ввести минимальный объем размещения акций на IPO в 3 млрд руб. для котировальных списков, в которые входят ценные бумаги наиболее финансово устойчивых компаний с высокой капитализацией. В Центробанке считают, что установление лимитов будет способствовать формированию ликвидности и рыночному ценообразованию.
30 декабря 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что кабмин подготовит список государственных компаний для выхода на фондовый рынок. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться капитализации фондового рынка в две трети ВВП к 2030 г. Это невозможно без выхода госкомпаний на фондовый рынок.