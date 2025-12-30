Правительство подготовит список госкомпаний для выхода на фондовый рынок

Силуанов обратил внимание, что в России есть спрос на бумаги, а также на первичное и вторичное публичное размещение акций (IPO и SPO) компаний с госучастием. По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться капитализации фондового рынка в две трети ВВП к 2030 г. Это невозможно без выхода госкомпаний на фондовый рынок.