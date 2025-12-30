Газета
Правительство подготовит список госкомпаний для выхода на фондовый рынок

Ведомости

Правительство России в 2026 г. подготовит перечень компаний с государственным участием, которые будут выходить на фондовый рынок. Об этом заявил в интервью «России-24» министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов обратил внимание, что в России есть спрос на бумаги, а также на первичное и вторичное публичное размещение акций (IPO и SPO) компаний с госучастием. По его словам, президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться капитализации фондового рынка в две трети ВВП к 2030 г. Это невозможно без выхода госкомпаний на фондовый рынок.

«Решение президента как раз направлено на то, чтобы правительство подготовило предложение по выходу на финансовый рынок компаний с госучастием. И это будет стимулировать как раз и платить дивиденды, заботиться о росте стоимости акций соответствующих компаний», – подчеркнул министр.

Объем IPO и SPO может достичь 300 млрд рублей в 2026 году

Инвестиции / Прогнозы

2 декабря Путин поручил кабмину сформировать программу IPO и SPO компаний с государственным участием. Он указал, что для долгосрочного развития важно привлекать акционерный капитал. Президент также предложил создать в стране единую экосистему сопровождения инвестиций.

18 декабря «Ведомости» со ссылкой на исследование старшего аналитика инвестбанка «Синара» Марию Лукину писали, что снижение ключевой ставки и защита от завышения оценок помогут перезапустить рынок публичных размещений акций в РФ в 2026 г. Лукина ожидает, что при улучшении макроэкономических условий объем привлечения средств может приблизиться к 300 млрд руб., из них до 100 млрд в рамках 10–15 сделок IPO и 200 млрд в двух-трех SPO компаний с госучастием.

