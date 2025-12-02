Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Путин поручил сформировать программу IPO и SPO компаний с госучастием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать программу первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO) компаний с госучастием. Об этом он заявил в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Для долгосрочного развития не менее важно привлекать акционерный капитал. Чтобы усилить эту работу, прошу правительство в ближайшее время сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием», – сказал он.

В ходе  своего выступления Путин также предложил создать в стране единую экосистему сопровождения инвестиций. По его мнению, она должна быть сформирована на базе «ВЭБ.РФ» при участии Минэкономразвития.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков 29 сентября говорил, что ведомство  рассчитывает на два-три IPO и SPO  государственных компаний в 2026 г. По его словам, Минфин готов к размещению акций компаний из всех отраслей и сфер. В то же время до конца 2025 г. ведомство не ожидает других сделок IPO и SPO госкомпаний на рынке, кроме «Дом.РФ».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте