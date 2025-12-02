Путин поручил сформировать программу IPO и SPO компаний с госучастием
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать программу первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO) компаний с госучастием. Об этом он заявил в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Для долгосрочного развития не менее важно привлекать акционерный капитал. Чтобы усилить эту работу, прошу правительство в ближайшее время сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием», – сказал он.
Заместитель министра финансов Иван Чебесков 29 сентября говорил, что ведомство рассчитывает на два-три IPO и SPO государственных компаний в 2026 г. По его словам, Минфин готов к размещению акций компаний из всех отраслей и сфер. В то же время до конца 2025 г. ведомство не ожидает других сделок IPO и SPO госкомпаний на рынке, кроме «Дом.РФ».