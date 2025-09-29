Газета
Минфин рассчитывает на проведение нескольких IPO и SPO госкомпаний в 2026 году

Министерство финансов рассчитывает на два-три первичных размещения акций (IPO) и вторичных публичных предложения акций (SPO) государственных компаний в 2026 г. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Форума розничных инвесторов, передает «РБК инвестиции».

«В следующем году хотелось бы, конечно, как минимум, может быть, чтобы было три компании. Список включает в себя больше, который мы готовили, но две-три, хотелось бы, чтобы не меньше было, чем в этом году», – подчеркнул Чебесков.

По его словам, Минфин готов к размещению акций компаний из всех отраслей и сфер. В то же время до конца 2025 г. ведомство не ожидает других сделок IPO и SPO госкомпаний на рынке, кроме «Дом.РФ».

Возможность выхода «Дом.РФ» на биржу обсуждается с 2024 г. На первом этапе запланирована продажа до 5% акций. Правительство также одобрило внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров. Организатором IPO станет ВТБ. Ожидается, что к 2030 г. госкорпорация сможет внести вклад в 1 трлн руб. в капитализацию фондового рынка России.

2 сентября «Дом.РФ» сменил правовую форму с акционерного общества на публичное акционерное общество (ПАО). 18 сентября заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что IPO госкорпорации пройдет в конце ноября 2025 г.

