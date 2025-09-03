Дом.РФ получил статус публичной компании перед IPO
Госкорпорация Дом.РФ 2 сентября сменила правовую форму с акционерного общества на публичное акционерное общество (ПАО). Изменения внесены в ЕГРЮЛ.
До этого сообщалось, что IPO Дом.РФ планируется в ноябре 2025 г. На первом этапе предполагается размещение до 5% акций. Правительство также одобрило систему мотивации для руководства и независимых директоров.
14 августа замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал высокий интерес потенциальных инвесторов к размещению. По его словам, подготовка IPO идет хорошо.
Организатором IPO выступит ВТБ. Его глава Андрей Костин на ПМЭФ заявлял, что подготовка уже идет. Руководитель Дом.РФ Виталий Мутко уточнял, что параметры сделки, включая объем и цену, пока не определены. Ожидается, что к 2030 г. Дом.РФ сможет внести вклад в размере 1 трлн руб. в капитализацию российского фондового рынка