Дом.РФ получил статус публичной компании перед IPO

Организатором IPO выступит ВТБ. Его глава Андрей Костин на ПМЭФ заявлял, что подготовка уже идет. Руководитель Дом.РФ Виталий Мутко уточнял, что параметры сделки, включая объем и цену, пока не определены. Ожидается, что к 2030 г. Дом.РФ сможет внести вклад в размере 1 трлн руб. в капитализацию российского фондового рынка