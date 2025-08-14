В Минфине положительно оценили подготовку IPO Дом.РФ
Подготовка IPO Дом.РФ идет хорошо, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. В ведомстве отметили высокий спрос на первичное размещение акций компании со стороны потенциальных инвесторов.
Моисеев также подчеркнул, что банки-организаторы провели хорошую работу.
«Пока я вижу, что в рамках тех параметров, которые мы заявляли, мы точно размещаемся, но, может быть, можно будет что-то добавить. Но это будет зависеть от конкретной ситуации», – сказал он (цитата по ТАСС).
Власти начали обсуждать возможность выхода Дом.РФ на биржу в 2024 г. По словам Моисеева, IPO может состояться в ноябре 2025 г. Госкомпания уже ведет подготовку к размещению совместно с инвестбанками. На первом этапе планируется продажа до 5% акций. Также правительство одобрило внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров.
Организатором IPO выступит банк ВТБ. Как сообщил его глава Андрей Костин на ПМЭФе, подготовка к размещению уже идет. Руководитель Дом.РФ Виталий Мутко отметил, что параметры сделки, включая объем и цену, пока не определены. По его словам, в долгосрочной перспективе компания планирует привлечь на фондовом рынке до 1 трлн руб. к 2030 г.