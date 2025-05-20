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Минфин ожидает IPO «Дом.РФ» в ноябре

Ведомости

Первичное публичное предложение (IPO) госкорпорации «Дом.РФ» может состояться в ноябре этого года. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

«Декабрь, конечно, месяц плохой и надо выходить на ноябрь с точки зрения размещения. Но исхожу из того, что в ноябре это все произойдет», – сказал он.

По его словам, «Дом.РФ» работает с инвестбанками, которые «им советуют, как сделать». Власти для начала намерены продать от 5% акций корпорации. Моисеев рассказал, что правительство поддержало внедрение системы мотивации для менеджмента компании и независимых директоров.

10 февраля глава госкорпорации Виталий Мутко заявил, что IPO «Дом.РФ» на бирже возможно в конце 2025 г., если будет подходящая конъюнктура. Мутко отмечал, что закон, позволяющий компании выйти на биржу, уже принят.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Дом.РФ» и правительство начали работать над возможными вариантами приватизации общества. Собеседники «Ведомостей» сообщали, что приватизацию предлагается провести в формате IPO на Мосбирже, выпуск предварительно запланирован на 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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