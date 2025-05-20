Минфин ожидает IPO «Дом.РФ» в ноябре
«Декабрь, конечно, месяц плохой и надо выходить на ноябрь с точки зрения размещения. Но исхожу из того, что в ноябре это все произойдет», – сказал он.
По его словам, «Дом.РФ» работает с инвестбанками, которые «им советуют, как сделать». Власти для начала намерены продать от 5% акций корпорации. Моисеев рассказал, что правительство поддержало внедрение системы мотивации для менеджмента компании и независимых директоров.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Дом.РФ» и правительство начали работать над возможными вариантами приватизации общества. Собеседники «Ведомостей» сообщали, что приватизацию предлагается провести в формате IPO на Мосбирже, выпуск предварительно запланирован на 2025 г.