Мутко: выход Дом.РФ на IPO может состояться в конце 2025 года
Мутко сообщил, что закон, позволяющий компании выйти на биржу, уже принят. Дом.РФ планирует привлечь 15-20 млрд руб. на свое развитие. Мутко также указал на сложности с размещением акций в условиях высоких ставок на рынке.
По словам Мутко, госкомпания обсуждала с Минфином параметры будущего IPO. Он напомнил, что само по себе размещение акций нужно госкорпорации для «сохранения темпов развития».
На 30 сентября 2024 г. капитал «Дом.РФ» составлял 365,2 млрд руб., следует из отчетности госкорпорации по международным стандартам финансовой отчетности. Размещение на 15–20 млрд руб. соответствует 4–5% капитала компании.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали в марте, что Дом.РФ и правительство начали работать над возможными вариантами приватизации общества. Собеседники «Ведомостей» сообщали, что приватизацию предлагается провести в формате IPO на Мосбирже, выпуск предварительно запланирован на 2025 г.
26 ноября стало известно, что правительство на первом этапе предлагает приватизировать 1–5% акций Дом.РФ. В частности, парламент принял в первом чтении законопроект, который устанавливает возможность приватизации Дом.РФ при сохранении контролирующей доли за государством.