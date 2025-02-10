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Мутко: выход Дом.РФ на IPO может состояться в конце 2025 года

Ведомости

Публичное размещение акций (IPO) госкомпании Дом.РФ на бирже возможно в конце 2025 г., если будет подходящая конъюнктура, рассказал глава госкорпорации Виталий Мутко телеканалу РБК.

Мутко сообщил, что закон, позволяющий компании выйти на биржу, уже принят. Дом.РФ планирует привлечь 15-20 млрд руб. на свое развитие. Мутко также указал на сложности с размещением акций в условиях высоких ставок на рынке.

По словам Мутко, госкомпания обсуждала с Минфином параметры будущего IPO. Он напомнил, что само по себе размещение акций нужно госкорпорации для «сохранения темпов развития».

На 30 сентября 2024 г. капитал «Дом.РФ» составлял 365,2 млрд руб., следует из отчетности госкорпорации по международным стандартам финансовой отчетности. Размещение на 15–20 млрд руб. соответствует 4–5% капитала компании.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали в марте, что Дом.РФ и правительство начали работать над возможными вариантами приватизации общества. Собеседники «Ведомостей» сообщали, что приватизацию предлагается провести в формате IPO на Мосбирже, выпуск предварительно запланирован на 2025 г.

26 ноября стало известно, что правительство на первом этапе предлагает приватизировать 1–5% акций Дом.РФ. В частности, парламент принял в первом чтении законопроект, который устанавливает возможность приватизации Дом.РФ при сохранении контролирующей доли за государством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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