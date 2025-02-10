Мутко: выход Дом.РФ на IPO может состояться в конце 2025 года

«Ведомости» со ссылкой на источники писали в марте, что Дом.РФ и правительство начали работать над возможными вариантами приватизации общества. Собеседники «Ведомостей» сообщали, что приватизацию предлагается провести в формате IPO на Мосбирже, выпуск предварительно запланирован на 2025 г.