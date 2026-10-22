Почему страховщики и бизнес бросились покупать корпоративные облигации

Почему страховщики и бизнес бросились покупать корпоративные облигацииРезкий рост покупок зафиксирован в 2026 году
Корпорации и страховые компании существенно увеличили чистые покупки корпоративных облигаций в 2026 г., следует из данных, которые представил директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков на форуме «Эксперт РА» «Будущее облигационного рынка». За девять месяцев нетто-покупки страховщиков достигли чуть более 1,06 трлн руб., прибавив 29% год к году, а корпораций – 942 млрд руб., увеличившись в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом. Доля страховщиков среди покупателей составила 16,5%, корпораций – 14,6%.
При этом крупнейшими нетто-покупателями корпоративных бумаг, как и в 2025 г., стали банки (доля – 25,7%), хотя их покупки несколько снизились – до 1,6 трлн руб. за девять месяцев, что на 9% ниже показателя прошлого года. Но это не означает, что кредитные организации уходят с долгового рынка: часть спроса могла сместиться в пользу ОФЗ, допустил Шевеленков. По той же причине уменьшили чистые покупки и физические лица – до 1,1 трлн руб., что на 4% ниже год к году, считает он. Доля розничных инвесторов в покупках составила 17,8%.