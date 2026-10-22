Почему страховщики и бизнес бросились покупать корпоративные облигации

При этом крупнейшими нетто-покупателями корпоративных бумаг, как и в 2025 г., стали банки (доля – 25,7%), хотя их покупки несколько снизились – до 1,6 трлн руб. за девять месяцев, что на 9% ниже показателя прошлого года. Но это не означает, что кредитные организации уходят с долгового рынка: часть спроса могла сместиться в пользу ОФЗ, допустил Шевеленков. По той же причине уменьшили чистые покупки и физические лица – до 1,1 трлн руб., что на 4% ниже год к году, считает он. Доля розничных инвесторов в покупках составила 17,8%.