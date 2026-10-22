Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,226-0,97%BSPBP34,5-0,29%CHKZ15 200+0,33%IMOEX2 447,83-0,89%RTSI940,69+0,22%RGBI112,1+0,4%RGBITR774,09+0,43%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Почему страховщики и бизнес бросились покупать корпоративные облигации

Резкий рост покупок зафиксирован в 2026 году
Анастасия Брянцева
Крупнейшими нетто-покупателями корпоративных облигаций стали банки с долей 25,7%
Крупнейшими нетто-покупателями корпоративных облигаций стали банки с долей 25,7% / Алексей Орлов / Ведомости

Корпорации и страховые компании существенно увеличили чистые покупки корпоративных облигаций в 2026 г., следует из данных, которые представил директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков на форуме «Эксперт РА» «Будущее облигационного рынка». За девять месяцев нетто-покупки страховщиков достигли чуть более 1,06 трлн руб., прибавив 29% год к году, а корпораций – 942 млрд руб., увеличившись в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом. Доля страховщиков среди покупателей составила 16,5%, корпораций – 14,6%.

При этом крупнейшими нетто-покупателями корпоративных бумаг, как и в 2025 г., стали банки (доля – 25,7%), хотя их покупки несколько снизились – до 1,6 трлн руб. за девять месяцев, что на 9% ниже показателя прошлого года. Но это не означает, что кредитные организации уходят с долгового рынка: часть спроса могла сместиться в пользу ОФЗ, допустил Шевеленков. По той же причине уменьшили чистые покупки и физические лица – до 1,1 трлн руб., что на 4% ниже год к году, считает он. Доля розничных инвесторов в покупках составила 17,8%.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте