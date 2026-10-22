Утренний звон по рынку акций 22 октября

Утренний звон по рынку акций 22 октябряБиржа сохраняет потенциал для подъема
Торги четверга на российском рынке акций начались умеренным снижением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,4% и составил 2437,06. Индекс РТС снизился на 0,40% и составил 936,55.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2430–2495 пунктов с сохранением среднесрочного восходящего тренда.
Геополитика нажала на спусковой крючок коррекции
Российский рынок акций завершил торги среды снижением при разнонаправленной внутридневной динамике. Индекс Мосбиржи снизился на 0,69% закрывшись на отметке 2452,7 пункта. В ходе сессии индекс поднимался до 2480,51 пункта – максимума с середины июня, но не удержался на пике. Индекс РТС вырос на 0,18% до 940,32 – 942,5 пункта. Поддержку валютному индексу оказал рост рубля.
Главным событием дня стала встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
Утром рынок рос на ожиданиях прогресса в переговорном процессе, однако после завершения трехчасовых консультаций значимых заявлений не последовало. Как только Уиткофф покинул встречу, началась масштабная распродажа: всего за полчаса индекс упал на 1,6% до 2428 пунктов, а объем торгов за это время составил 13 млрд руб. – почти 10% от всего дневного объема.
Аналитики охарактеризовали произошедшее недвусмысленно: «сработало правило – покупай на слухах, продавай на фактах». Рост последних недель во многом формировался на позитивном новостном фоне, поэтому любое охлаждение геополитической риторики воспринимается рынком весьма остро.
Нефть поддерживала рынок в первой половине дня. Brent торговалась выше $110 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке и данных о снижении запасов в США. Однако к вечеру котировки откатились: декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $108 за баррель, а затем торговался около $108,8.
Опрос «инФОМ» по заказу ЦБ показал, что инфляционные ожидания населения в октябре снизились до 13,2% с 14,2% в сентябре и многолетнего максимума 14,7% в июле. Это позитивный сигнал накануне заседания ЦБ 23 октября, хотя рынок в моменте сфокусировался на геополитике.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
«ЭсЭфАй» – 608 руб. (+4,43%),
«Интер РАО» – 2,74 руб. (+3,03%),
«Глоракс» – 40,59 руб. (+1,63%),
Группа ЛСР – 567,80 руб. (+1,28%),
«Россети» – 0,06 руб. (+1,09%).
В аутсайдерах оказались
«Полюс» – 1133,40 руб. (-3,82%),
ТМК – 70,54 руб. (-3,77%),
ГК «Самолет» – 234,60 руб. (-3,53%),
«Северсталь» – 709,8 руб. (-2,77%).
«КАМАЗ»: отчет о хрупкой устойчивости
Отчетность «КАМАЗа» по РСБУ за девять месяцев 2026 г. оказалась смешанной: отчет о прибыли и убытках заметно лучше на годовом горизонте, но долговая нагрузка остается высокой, а денежный поток – слабым.
Выручка в годовом выражении выросла на 5,5%, а себестоимость – только на 2%. За счет этого валовая прибыль выросла более чем вдвое, а валовая рентабельность поднялась до 5,6%. Компания сократила коммерческие и управленческие расходы почти на 9%, а убыток от продаж уменьшился с 11,9 млрд до 3,7 млрд руб., то есть операционная модель пока не вышла в прибыль. Чистый убыток также сократился на 35% – до 18,9 млрд руб.
При этом процентные расходы остаются очень большими – 27,5 млрд руб. за девять месяцев. Даже с учетом полученных процентов чистые процентные расходы составляют 20,3 млрд руб., что больше валовой прибыли. Чистый убыток снизился в том числе за счет налогового дохода 2,26 млрд руб. (неденежный эффект) и роста прочих доходов. То есть качество прибыли компании невысокое, отмечают аналитики.
Операционный денежный поток ушел в минус на 21,6 млрд руб. – это существенно хуже, чем годом ранее. Причина – рост дебиторской задолженности и запасов, то есть прибыль компании во многом «бумажная», а деньги уходят в оборотный капитал, отмечают эксперты. Компания покрывает разрыв новыми займами: за девять месяцев получено кредитов и займов на 170,7 млрд руб. и размещено облигаций на 8 млрд руб., погашено 161,7 млрд руб.
Отчет показал улучшение финансового результата, но не улучшение финансового положения в целом, говорят аналитики. «КАМАЗ» сокращает убыток за счет валовой рентабельности и контроля расходов, однако долговая нагрузка, процентные расходы и отрицательный денежный поток остаются ключевыми рисками. Без снижения долга, улучшения собираемости дебиторской задолженности и восстановления положительного операционного денежного потока устойчивость остается хрупкой.
Что день грядущий нам готовит
Геополитический прогресс остается главным драйвером рынка. Россия подтвердила готовность возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Президент Украины Зеленский также поддержал скорейший запуск трехстороннего формата, а Уиткофф охарактеризовал последние переговоры как конструктивные. Кремль, правда, отметил, что в предложениях Киева и Европы не так много полезного для урегулирования.
Техническая картина рынка остается бычьей. Индекс удержался выше 200-дневной скользящей средней (2442 п.), а среднесрочный аптренд от минимумов лета остается актуальным. Аналитики БКС расценивают текущий откат как коррекцию перед новым максимумом, а не как разворот.
Ожидание заседания ЦБ – ключевой риск конца недели. Консенсус предполагает сохранение ставки на 14% 23 октября, но рынок будет следить за риторикой регулятора: не исключено ужесточение сигналов, и это уже сейчас сдерживает активные покупки.