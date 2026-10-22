Утренний звон по рынку акций 22 октября

Выручка в годовом выражении выросла на 5,5%, а себестоимость – только на 2%. За счет этого валовая прибыль выросла более чем вдвое, а валовая рентабельность поднялась до 5,6%. Компания сократила коммерческие и управленческие расходы почти на 9%, а убыток от продаж уменьшился с 11,9 млрд до 3,7 млрд руб., то есть операционная модель пока не вышла в прибыль. Чистый убыток также сократился на 35% – до 18,9 млрд руб.