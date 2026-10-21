Выручка «Камаза» по РСБУ за девять месяцев выросла на 5%
Выручка ПАО «Камаз» по РСБУ за девять месяцев составила 214,23 млрд руб., что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года. Результаты опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.
Валовая прибыль компании составила 12,02 млрд руб. Сумма в 2,2 раза превышает результат за три квартала 2025 г. Чистый убыток компании сократился на 35% год у году – до 18,9 млрд руб.
Непокрытый убыток «Камаза» на 30 июня составлял 33,78 млрд руб. На 31 декабря 2025 г. сумма составляла 15,09 млрд руб.
В компании заявили, что доля «Камаза» на рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т выросла на 5% и составила по регистрациям 37%. Главным фактором стал рост продаж нового модельного ряда автомобилей флагманского поколения К5, доля которых с начала года выросла на 8%.
18 октября гендиректор «Камаза» Сергей Когогин рассказал, что к концу 2026 г. компания планирует достичь объема производства в 38 000–40 000 автомобилей. По его словам, сейчас предприятие находится в переходном периоде: у производителя есть поколение К3 – историческая модель, прошедшая глубокую модернизацию, и поколение К5, которое не имеет с ней ни одной общей детали. Как отметил Когогин, у К5 новые кабины, рамы, мосты – абсолютно все новое.