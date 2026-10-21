Выручка «Камаза» по РСБУ за девять месяцев выросла на 5%

18 октября гендиректор «Камаза» Сергей Когогин рассказал, что к концу 2026 г. компания планирует достичь объема производства в 38 000–40 000 автомобилей. По его словам, сейчас предприятие находится в переходном периоде: у производителя есть поколение К3 – историческая модель, прошедшая глубокую модернизацию, и поколение К5, которое не имеет с ней ни одной общей детали. Как отметил Когогин, у К5 новые кабины, рамы, мосты – абсолютно все новое.