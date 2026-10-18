«Камаз» по итогам 2026 года планирует выпустить около 40 000 автомобилей
По его словам, сейчас предприятие находится в переходном периоде: у производителя есть поколение К3 – историческая модель, прошедшая глубокую модернизацию, и поколение К5, которое не имеет с ней ни одной общей детали. Как отметил Когогин, у К5 новые кабины, рамы, мосты – абсолютно все новое.
Основной упор компания сделала на выпуск машин поколения К5, указал гендиректор. Когогин также рассказал, что при создании грузовиков поколения К5 большое внимание уделялось практичности и топливной экономичности. По его словам, при формировании К5 в компании ориентировались на нужды клиентов и определили два главных приоритета – топливную экономичность и ресурс. Он добавил, что в колонне грузовиков снимали показания и даже приходилось менять шины, переставляя их с одних на другие, чтобы сравнивать удельный расход топлива.
Гендиректор отметил важность межремонтного ресурса – сколько раз автомобиль заезжает в сервисный центр за срок службы. Машины сразу готовили так, чтобы минимальный пробег до заезда на сервис составлял 120 000 км.
Когогин пояснил, что темпы перехода на этот модельный ряд предъявляют жесткие требования и затягивать с ними нельзя, поскольку старый автомобиль уже неудобен для водителя. По словам Когогина, на магистралях машина становится для человека домом, когда он совершает дальние поездки. Глава компании привел пример: за год только 82 образца специальной техники на шасси «Камаз» серии К5 были размещены и сертифицированы совместно с заводами-партнерами – это бетоносмесители, бетононасосы, самосвалы собственного производства, различные коммунальные машины, зерновозы, мусоровозы и другая техника.
31 августа ПАО «Камаз» сообщило, что нарастило выручку за полгода по МСФО на 7%. Показатель составил 164,76 млрд руб. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж. Себестоимость реализации выросла до 151,77 млрд руб. (+10%).
23 декабря 2025 г. «Камаз» представил стратегию развития на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Компания планирует увеличить выручку до 977 млрд руб. к 2036 г. Доля экспорта должна достигнуть 17%.