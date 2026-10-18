«Камаз» по итогам 2026 года планирует выпустить около 40 000 автомобилей

Когогин пояснил, что темпы перехода на этот модельный ряд предъявляют жесткие требования и затягивать с ними нельзя, поскольку старый автомобиль уже неудобен для водителя. По словам Когогина, на магистралях машина становится для человека домом, когда он совершает дальние поездки. Глава компании привел пример: за год только 82 образца специальной техники на шасси «Камаз» серии К5 были размещены и сертифицированы совместно с заводами-партнерами – это бетоносмесители, бетононасосы, самосвалы собственного производства, различные коммунальные машины, зерновозы, мусоровозы и другая техника.