Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Камаз» намерен увеличить выручку до 977 млрд рублей к 2036 году

Ведомости

«Камаз» собирается нарастить выручку до 977 млрд руб. к 2036 г. Долю экспорта к этому времени планируется увеличить до 17%, следует из стратегии развития компании на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г.

Цели предполагают ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение следующих 10 лет. Таким образом, к 2030 г. оборот «Камаза» составит 655 млрд руб. с реализацией 51 000 грузовиков, экспорт должен достигнуть 13% от продаж. К 2026 г. компания намерена реализовать по 56 000 автомобилей. Рост выручки обеспечит расширение масштаба производства и диверсификация бизнеса.

Совет директоров «Камаза» утвердил публичную стратегию. В документе говорится, что стратегия, сформированная в 2023 г., предполагала риск-ориентированный сценарий, но динамика рынка оказалась еще негативнее. Спрос на крупнотоннажные грузовики сократился в России с 111 000 в 2024 г. до 52 000 в 2025 г., стоки импортных грузовиков и парк возвратных машин у лизинговых компаний сопоставимы с годовым объемом рынка. Конкуренция повлияла на операционную рентабельность компании, а обслуживание кредитов усложнилось из-за высокой ключевой ставки.

22 декабря генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин сообщил, что компания ожидает снижения продаж грузовых автомобилей примерно на 20%.

По его словам, пока нет положительных сигналов того, что рынок грузовиков готов к восстановлению. Когогин указал, что рынок весь год переживал глубокий кризис. Причинами он назвал высокую ключевую ставку, инфляцию, перенасыщенный рынок 2023 г. и затоваренные склады 2024 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её