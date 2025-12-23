«Камаз» намерен увеличить выручку до 977 млрд рублей к 2036 году

Совет директоров «Камаза» утвердил публичную стратегию. В документе говорится, что стратегия, сформированная в 2023 г., предполагала риск-ориентированный сценарий, но динамика рынка оказалась еще негативнее. Спрос на крупнотоннажные грузовики сократился в России с 111 000 в 2024 г. до 52 000 в 2025 г., стоки импортных грузовиков и парк возвратных машин у лизинговых компаний сопоставимы с годовым объемом рынка. Конкуренция повлияла на операционную рентабельность компании, а обслуживание кредитов усложнилось из-за высокой ключевой ставки.