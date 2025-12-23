«Камаз» намерен увеличить выручку до 977 млрд рублей к 2036 году
Цели предполагают ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение следующих 10 лет. Таким образом, к 2030 г. оборот «Камаза» составит 655 млрд руб. с реализацией 51 000 грузовиков, экспорт должен достигнуть 13% от продаж. К 2026 г. компания намерена реализовать по 56 000 автомобилей. Рост выручки обеспечит расширение масштаба производства и диверсификация бизнеса.
Совет директоров «Камаза» утвердил публичную стратегию. В документе говорится, что стратегия, сформированная в 2023 г., предполагала риск-ориентированный сценарий, но динамика рынка оказалась еще негативнее. Спрос на крупнотоннажные грузовики сократился в России с 111 000 в 2024 г. до 52 000 в 2025 г., стоки импортных грузовиков и парк возвратных машин у лизинговых компаний сопоставимы с годовым объемом рынка. Конкуренция повлияла на операционную рентабельность компании, а обслуживание кредитов усложнилось из-за высокой ключевой ставки.
22 декабря генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин сообщил, что компания ожидает снижения продаж грузовых автомобилей примерно на 20%.
По его словам, пока нет положительных сигналов того, что рынок грузовиков готов к восстановлению. Когогин указал, что рынок весь год переживал глубокий кризис. Причинами он назвал высокую ключевую ставку, инфляцию, перенасыщенный рынок 2023 г. и затоваренные склады 2024 г.