Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

«Камаз» ожидает снижения продаж грузовиков на 20% по итогам года

Ведомости

«Камаз» за счет принятых менеджментом антикризисных мер чувствует себя гораздо лучше рынка. Ожидается снижение продаж грузовых автомобилей примерно на 20%. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Когогин изданию «Вести Камаза».

«К декабрю наша доля достигла 32%. К концу года, думаю, будет 33%», – уточнил Когогин.

По его мнению, пока нет положительных сигналов того, что рынок грузовиков готов к восстановлению. В 2025 г. объем рынка ожидается в диапазоне 52 000–55 000. В 2026 г. этот сценарий, вероятно, повторится. Гендиректор напомнил, что рынок весь год переживал глубокий кризис. Причинами стали высокая ключевая ставка, инфляция, перенасыщенный рынок 2023 г. и затоваренные склады 2024 г.

Когогин добавил, что у транспортных компаний в первом полугодии 2025 г. на 20% снизились тарифы. Он выразил мнение, что они вряд ли скоро вернутся к уровню прошлого года. Объем перевозок по итогам года также покажет минимальный рост на 2%-3,8% в зависимости от сегмента.

8 декабря «Автостат» сообщил, что сегмент тяжелых грузовиков в 2025 г. переживает серьезный кризис, связанный с рекордными результатами прошлых лет, выбранным спросом и высокими кредитными ставками. По его данным, продажи грузовых автомобилей более 16 т за 11 месяцев сократились на 56% до 41 840 единиц. Реализация китайских брендов снизилась на 66,5% и составила 22 320 грузовиков, российских – на 21% до 15 050 автомобилей, белорусских – на 37% до 3000 единиц.

В ноябре 2025 г. в России продано почти 4000 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей. Это на 21% ниже уровня октября этого года и на 46% меньше, чем годом ранее. Треть рынка пришлась на грузовики «Камаза» (1314 экземпляров).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте