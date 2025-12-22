«Камаз» ожидает снижения продаж грузовиков на 20% по итогам года

По его мнению, пока нет положительных сигналов того, что рынок грузовиков готов к восстановлению. В 2025 г. объем рынка ожидается в диапазоне 52 000–55 000. В 2026 г. этот сценарий, вероятно, повторится. Гендиректор напомнил, что рынок весь год переживал глубокий кризис. Причинами стали высокая ключевая ставка, инфляция, перенасыщенный рынок 2023 г. и затоваренные склады 2024 г.