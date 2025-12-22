«Камаз» ожидает снижения продаж грузовиков на 20% по итогам года
«К декабрю наша доля достигла 32%. К концу года, думаю, будет 33%», – уточнил Когогин.
По его мнению, пока нет положительных сигналов того, что рынок грузовиков готов к восстановлению. В 2025 г. объем рынка ожидается в диапазоне 52 000–55 000. В 2026 г. этот сценарий, вероятно, повторится. Гендиректор напомнил, что рынок весь год переживал глубокий кризис. Причинами стали высокая ключевая ставка, инфляция, перенасыщенный рынок 2023 г. и затоваренные склады 2024 г.
Когогин добавил, что у транспортных компаний в первом полугодии 2025 г. на 20% снизились тарифы. Он выразил мнение, что они вряд ли скоро вернутся к уровню прошлого года. Объем перевозок по итогам года также покажет минимальный рост на 2%-3,8% в зависимости от сегмента.
8 декабря «Автостат» сообщил, что сегмент тяжелых грузовиков в 2025 г. переживает серьезный кризис, связанный с рекордными результатами прошлых лет, выбранным спросом и высокими кредитными ставками. По его данным, продажи грузовых автомобилей более 16 т за 11 месяцев сократились на 56% до 41 840 единиц. Реализация китайских брендов снизилась на 66,5% и составила 22 320 грузовиков, российских – на 21% до 15 050 автомобилей, белорусских – на 37% до 3000 единиц.
В ноябре 2025 г. в России продано почти 4000 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей. Это на 21% ниже уровня октября этого года и на 46% меньше, чем годом ранее. Треть рынка пришлась на грузовики «Камаза» (1314 экземпляров).