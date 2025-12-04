«Автостат»: продажи новых тяжелых грузовиков упали на 46%
В России в ноябре 2025 г. было продано почти 4000 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей. Это на 21% ниже уровня октября текущего года и на 46% меньше показателя за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщает «Автостат».
Треть рынка пришлась на грузовики под брендом «Камаза», за месяц реализовано 1314 экземпляров. В тройку лидеров также вошли китайские Sitrak и FAW (717 и 461 единиц соответственно). Они заняли около 30% рынка. В топ-5 попали китайский Shacman (302 автомобиля) и белорусский MAZ (266 грузовиков). Модельный рейтинг в этом сегменте возглавил тягач Sitrak C7H с рыночной долей в 18%.
Всего за 11 месяцев в России продано 41 800 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей, что на 56% меньше, чем годом ранее.
22 октября генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что по итогам 2025 г. продажи грузовых автомобилей компании на российском рынке составят около 50 000 единиц. По его данным, доля «Камаза» на рынке достигла 34% и выросла вдвое относительно 2024 г. Компания прогнозирует, что экспорт грузовых автомобилей в текущем году увеличится на 10%.