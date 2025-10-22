Продажи грузовиков «КамАЗ» в РФ в 2025 году прогнозируются на уровне 50 000

По прогнозу компании, экспорт грузовых автомобилей в 2025 г. увеличится на 10%. Когогин отметил, что особое внимание уделяется развитию модельного ряда. Так, запущены в производство новые самосвалы, по заказу изготовлены газомоторные вахтовые автобусы. Также для эксплуатации в сложных климатических условиях Севера выпускаются полноприводные автомобили поколения К5. А для силовых структур разработаны шесть моделей техники с повышенным уровнем защищенности.