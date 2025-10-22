Продажи грузовиков «КамАЗ» в РФ в 2025 году прогнозируются на уровне 50 000
По итогам 2025 г. продажи грузовых автомобилей «КамАЗ» на российском рынке составят около 50 000 единиц. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По его словам, доля «КамАЗа» на рынке уже достигла 34%, увеличившись вдвое по сравнению с 2024 г. Компания остается крупнейшим автопроизводителем России и входит в двадцатку мировых лидеров по выпуску тяжелых грузовиков. Модельный ряд «КамАЗа» включает технику полной массой от 8 до 100 т – самосвалы, тягачи, краны-манипуляторы, автобусы, электробусы и другую продукцию.
По прогнозу компании, экспорт грузовых автомобилей в 2025 г. увеличится на 10%. Когогин отметил, что особое внимание уделяется развитию модельного ряда. Так, запущены в производство новые самосвалы, по заказу изготовлены газомоторные вахтовые автобусы. Также для эксплуатации в сложных климатических условиях Севера выпускаются полноприводные автомобили поколения К5. А для силовых структур разработаны шесть моделей техники с повышенным уровнем защищенности.
Глава «КамАЗа» поблагодарил правительство за меры поддержки, включая субсидии регионам на закупку общественного транспорта. По его словам, это позволило увеличить загрузку производственных мощностей и обеспечить новые заказы.
25 июля сообщалось, что «КамАЗ» временно переведет ряд подразделений на четырехдневную рабочую неделю из-за сокращения рынка грузовых автомобилей почти на 60% в первом полугодии. Мера была направлена на сохранение финансовой устойчивости предприятия и предотвращение сокращений персонала.