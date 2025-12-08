Доля китайских тяжелых грузовиков на рынке России сократилась до 53%
Доля новых китайских тяжелых грузовых автомобилей на российском рынке по итогам 11 месяцев 2025 г. сократилась с 70% до 53%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Автостат».
По данным агентства, доля производителей России увеличилась c 20% до 36%. На белорусские грузовики пришлось 7% продаж по сравнению с 5% в прошлом году. На динамику китайских брендов влияют несколько факторов. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков заявил, что ценовое преимущество российским производителям над импортом дает утильсбор. По его мнению, их доля на этом фоне могла быть еще больше, если бы не строгий контроль экспортных госпрограмм Китая.
Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов назвал в качестве еще одной причины снижения доли продаж новых китайских грузовиков отзыв ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на ряд моделей, что означает запрет на продажу. Кроме того, на падение спроса на грузовики из КНР влияют проблемы с сервисным обслуживанием, система которого до сих пор зачастую не налажена должным образом, уточнил источник газеты. Другой собеседник выразил мнение, что этот фактор не так сильно влияет на продажи, как вопрос цены.
Сегмент тяжелых грузовиков в 2025 г. переживает серьезный кризис, связанный с рекордными результатами прошлых лет, выбранным спросом и высокими кредитными ставками. По данным «Автостата», продажи грузовых машин более 16 т за 11 месяцев этого года упали на 56% год к году до 41 840 единиц. Реализация китайских брендов снизилась на 66,5% и составила 22 320 грузовиков, российских – на 21%, до 15 050 автомобилей, белорусских – на 37% до 3000 единиц.
4 декабря «Автостат» сообщил, что в ноябре 2025 г. в России реализовано почти 4000 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей. Это на 21% ниже уровня октября этого года и на 46% меньше, чем за такой же период 2024 г. Треть рынка пришлась на грузовики «Камаза» (1314 экземпляров). В тройку лидеров также вошли китайские Sitrak и FAW (717 и 461 единиц соответственно). В топ-5 попали китайский Shacman (302 автомобиля) и белорусский MAZ (266 грузовиков).