Доля китайских тяжелых грузовиков на рынке России сократилась до 53%

4 декабря «Автостат» сообщил, что в ноябре 2025 г. в России реализовано почти 4000 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей. Это на 21% ниже уровня октября этого года и на 46% меньше, чем за такой же период 2024 г. Треть рынка пришлась на грузовики «Камаза» (1314 экземпляров). В тройку лидеров также вошли китайские Sitrak и FAW (717 и 461 единиц соответственно). В топ-5 попали китайский Shacman (302 автомобиля) и белорусский MAZ (266 грузовиков).