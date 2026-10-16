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Главная / Экономика /

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: экономисты почти единогласно ждут паузы в решении ЦБ по ставке

На это влияют высокие инфляционные ожидания и негативная динамика ИПЦ
Ксения Котченко
На опорном заседании в октябре ЦБ представит обновленный макроэкономический прогноз на среднесрочную перспективу
На опорном заседании в октябре ЦБ представит обновленный макроэкономический прогноз на среднесрочную перспективу / Алексей Орлов / Ведомости

На предыдущем заседании 11 сентября ЦБ впервые сделал паузу в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Респонденты не исключают, что она может продлиться до конца года на фоне ускорения роста цен осенью. Цикл прерван из-за разовых факторов, на которые ДКП повлиять не может, подчеркивала председатель Банка России Эльвира Набиуллина 11 сентября. По ее словам, умеренно жесткие денежно-кредитные условия необходимы, чтобы разовое ускорение инфляции не переросло в устойчивую тенденцию. Регулятор отмечал, что устойчивый рост ИПЦ ускорился в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Также значимо повлиял рост цен на топливо, сказавшийся в динамике устойчивой инфляции, указывал ЦБ. Диапазон ее оценок повышен до 5–6% в пересчете на год.

Причины сдержанности

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