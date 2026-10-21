Главное из заявлений Ушакова по итогам переговоров Путина и Уиткоффа

Главное из заявлений Ушакова по итогам переговоров Путина и УиткоффаПрезидент сообщил о готовности России к трехсторонним переговорам по Украине
Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф 21 октября провели встречу в Санкт-Петербурге, в ходе которой обсудили урегулирование украинского кризиса. По итогам мероприятия помощник президента РФ Александр Ушаков провел брифинг, раскрыв детали переговоров. Он назвал встречу обстоятельной и откровенной. «Ведомости» собрали главное из заявлений Ушакова.
О встрече
Ушаков назвал переговоры Путина и Уиткоффа плановым мероприятием. По его словам, встреча была согласована за несколько дней. Помощник президента отметил, что зять американского лидера Джаред Кушнер не смог посетить переговоры по состоянию здоровья.
«С ним была организована видеосвязь, и он имел возможность изложить свои оценки и соображения по обсуждавшемся на встрече вопросам», – заявил Ушаков.
Помощник российского лидера отметил, что это уже девятая встреча Путина с переговорщиками из США. Он назвал ее полезным дополнением к регулярно проводящимся телефонным разговорам российского и американского президентов.
Также Ушаков подчеркнул, что сегодняшний контакт с представителями США, который продолжался почти три часа, носил обстоятельный и откровенный характер. Он заявил, что Уиткофф в ходе переговоров информировал президента РФ о результатах своей встречи с украинским лидером в Осло 20 октября. Спецпосланник США высказал в связи с этим свои комментарии, отметив новые подходы со стороны Киева и Европы.
«Хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много», – заявил Ушаков.
Россия готова к трехсторонним переговорам
По словам помощника президента, между российской и американской сторонами продолжился обмен мнениями о путях достижения прочного и устойчивого мира при урегулировании украинского конфликта.
Ушаков сообщил, что российский лидер высоко оценил усилия США и лично президента Дональда Трампа в попытке дипломатического урегулирования конфликта Киева и Москвы. Он также отметил, что Россия готова к тому, чтобы провести трехсторонние переговоры.
«Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности России и Украины после окончания конфликта», – сказал Ушаков.
О переговорах Путина, Трампа и Си Цзиньпина
На переговорах также затрагивалась тема дизельной сделки между РФ и США. Помощник российского лидера заявил, что достигнутые договоренности помогут стабилизировать спрос на мировом рынке нефтепродуктов.
«С обеих сторон подчеркнуто, что сделка отвечает не только американским, не только российским интересам, но также будет способствовать стабилизации спроса и предложения на мировом топливном рынке», – сказал Ушаков.
Кроме того, Путин в разговоре с Уиткоффом обсудил конфликт США и Ирана. Российский лидер подчеркнул, что Вашингтону нужно договариваться с Тегераном.
Также Путин и спецпосланник президента США обсудили перспективу проведения трехсторонней встречи с участием Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае.
В ходе беседы российский лидер изложил Уиткоффу практические соображения относительно возможного содержания переговоров. Инициатива встречи пока не получила отказа ни от одной из сторон.
Кроме того, Ушаков заявил, что освобожденного после переговоров американца Стивена Хаббарда передали Уиткоффу в аэропорту «Пулково» для возвращения на родину. Уиткофф отметил, что решение Путина освободить гражданина США будет оценено Трампом и американской общественностью.