Главное из заявлений Ушакова по итогам переговоров Путина и Уиткоффа

Также Ушаков подчеркнул, что сегодняшний контакт с представителями США, который продолжался почти три часа, носил обстоятельный и откровенный характер. Он заявил, что Уиткофф в ходе переговоров информировал президента РФ о результатах своей встречи с украинским лидером в Осло 20 октября. Спецпосланник США высказал в связи с этим свои комментарии, отметив новые подходы со стороны Киева и Европы.