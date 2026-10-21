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Российский рынок акций корректируется после пяти дней роста

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 21 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,52% и составил 2456,96. Индекс РТС снизился на 0,52% и составил 933,79.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 50,53 млрд руб.

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