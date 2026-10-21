Российский рынок акций корректируется после пяти дней роста
По состоянию на 16:00 мск 21 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,52% и составил 2456,96. Индекс РТС снизился на 0,52% и составил 933,79.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
«Полюс» – 1147,80 руб. (-2,61%)
«Северсталь» – 713,20 руб. (-2,19%)
Холдинг ВУШ – 38,18 руб. (-2,10%)
«Русал» – 25,60 руб. (-2,04%)
«Русгидро» – 0,46 руб. (-2,01%)
Общий объем торгов составил 50,53 млрд руб.